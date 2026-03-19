Традиционный парад спектаклей «Қаллеки тынысы» пройдет в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

С 21 по 27 марта артисты представят столичной публике новинки репертуара

Фото: пресс-служба театра

В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоится традиционный парад спектаклей «Қаллеки тынысы», приуроченный к Международному дню театра, сообщает Kazpravda.kz 

Проект направлен на популяризацию достижений творческого коллектива и знакомство зрителей с наиболее значимыми постановками последних лет.

В программе  премьерные спектакли, созданные в период с марта 2025 по март 2026 года, отражающие разнообразие жанров, художественных решений и режиссерских подходов.

Зрители увидят постановки по произведениям казахской и мировой драматургии: «Жүрек сыры. Махаббатым сен...» Ж.Аликена, «Шеңбер» Б.Брехта, «Кюй» А.Кекилбаева, хореодрама «Анна Каренина. Страницы романа» Л.Толстого, спектакль Romeo & Juliet в жанре синема-эпос по У. Шекспиру, «Қазақи комедия немесе Бонапарттың үйленуі» Д.Исабекова, а также драма «Шолпанның күнәсі» М.Жумабаева.

Особое внимание в рамках мероприятия уделяется профессиональному анализу: театральные эксперты проведут разбор каждой работы, чтобы определить победителей. Вместе с тем, столичная публика тоже сможет принять участие в голосовании и выбрать своих фаворитов.

Торжественная церемония подведения итогов состоится 27 марта. На мероприятии будут вручены награды в ряде номинаций, включая «Лучший актёр», «Лучшая актриса», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Театр тарланы» и «Үміт». Кроме того, зрители смогут проголосовать за кандидатов в категориях «Лучший спектакль», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса».

Напомним, парад спектаклей «Қаллеки тынысы» ориентирован на развитие театрального процесса и поддержку творческих инициатив. Смотр лучших новинок репертуара ставит целью презентацию недавних премьерных постановок, повышение уровня исполнительского мастерства и сохранение связи между классикой и современным искусством.

 

#театр #парад #спектакли #«Қаллеки тынысы»

