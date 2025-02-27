Трагедия в Талгаре: завершено расследование дела об убийстве Шерзата Болата

Происшествия,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Объем уголовного дела составил 62 тома

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего, имевшего место в ночь на четвертое октября прошлого года, завершено, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматинской области

«Стороны ознакомлены со всеми материалами уголовного дела, которое направлено прокурору для дальнейшего направления в суд. В рамках расследования проведены 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления. Объем уголовного дела составил 62 тома, включающих все собранные доказательства, экспертные заключения, протоколы допросов и другие материалы, имеющие значение для установления всех обстоятельств», – детализировали в правоохранительных органах. 

Там же добавили, что каждое следственное действие проводилось с соблюдением требований уголовного законодательства, обеспечена законность, прозрачность и объективность на всех этапах расследования.

Контроль за ходом расследования и соблюдением конституционных прав участников процесса осуществлялся органами прокуратуры.

Напомним, в начале октября 2024 года в Талгаре был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным даннымсовершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно. Ранее стало известно, что на Каржаубая Нурымова (отца Шерзата) завели уголовное дело. 

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что до конца года полиция завершит уголовное дело по резонансному убийству.

Дополнительно зарегистрированы 8 уголовных дел, связанных с убийством Шерзата Болата. 

#расследование #убийство #Талгар #Шерзат Болат

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