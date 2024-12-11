До конца года полиция завершит уголовное дело по убийству Шерзата Болата

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Расследование находится на стадии завершения. До конца года мы получим все экспертизы, и завершим все следственные действия. 11 фигурантов этого уголовного дела находятся под стражей. Все они будут привлечены. Будет предъявлено окончательное обвинение по согласованию с прокурором. И материалы уголовного дела представим на ознакомление участникам уголовного процесса», — сказал Адилов.

Он также сообщил, что по факту смерти дяди Шерзата Болата возбуждено уголовное дело.

«Вчера результаты судебно-медицинской экспертизы предварительно были доведены до общественности — признаков насильственной смерти не обнаружено. Уголовное дело расследуется. Законом РК предусмотрено 2 месяца на расследование, при необходимости может быть продлено. Будут рассматриваться все версии, которые могут быть выдвинуты, в том числе и родственниками погибшего, будут проверены в полном объеме с принятием процессуального решения» , — прокомментировал замминистра.

Напомним, что в начале октября в Талгаре Алматинской области был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. На днях был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным данным, совершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно.