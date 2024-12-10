Задержан отец Шерзата Болата

Задержания
170
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По данным департамента полиции Алматинской области, это было связано в том числе с просьбой родных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время похоронной процессии, в 15:30 часов в селе Азат, произошел инцидент с участием отца убитого подростка Шерзата Болата – Каржаубая Нурымова.

По данным ДП Алматинской области, он высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом.

«Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих. По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания.

Гражданин Н. был задержан с применением минимально необходимой силы. На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи», – говорится в сообщении департамента. 

Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие. Также там просят доверять только официальным источникам и напоминают, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, вплоть до уголовной.

 Напомним, что на днях было обнаружено тело близкого родственника семьи, который по предварительным данным, совершил суицид. Сегодня состоялись его похороны. Семья Шерзата Болата находилась под охраной после того, как сгорел их дом. Предположительно, это был поджог.

История началась с того, что в начале октября был убит сын Каржаубая - подросток Шерзат Болат. Полной картины произошедшего на сегодня нет. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

#задержание #похороны #Шерзат Болат

Популярное

Все
Прорыв в дорожной сфере
Основа справедливого общества
Умножим конские табуны – будем на коне
Главная цель – заинтересовать ученика
Что наша жизнь? Еда!
Есть ли у женщины выбор?
От промышленности до туризма
Не смогли оспорить приговор
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
В столице почтили память гвардейцев-панфиловцев
Наживались на ремонте
В Семее возрождена детская железная дорога
Что такое современное учебное заведение?
До параметров авеню или автобана
Шкурный вопрос
Следующий соперник Шавката – Белал Мухаммад
Признаков криминала нет
В награду – поездка на Туманный Альбион
Открылся Дом шахмат
Встречи пройдут в Тиране и Алматы
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Предки Чингисхана из рода мугул
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Где купить соғым в Астане
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Коммунальная перезагрузка
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты

Читайте также

Мужчина с ножом напал на женщину в лифте ЖК в Астане
Группу черных старателей задержали на охраняемой шахте в об…
Задержан экс-борец с коррупцией Дауренбек Кожабаев
Проповедника религиозно-экстремистской идеологии задержали …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]