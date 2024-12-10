Задержан отец Шерзата Болата

По данным департамента полиции Алматинской области, это было связано в том числе с просьбой родных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время похоронной процессии, в 15:30 часов в селе Азат, произошел инцидент с участием отца убитого подростка Шерзата Болата – Каржаубая Нурымова.

По данным ДП Алматинской области, он высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом.

«Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих. По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания. Гражданин Н. был задержан с применением минимально необходимой силы. На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи», – говорится в сообщении департамента.

Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие. Также там просят доверять только официальным источникам и напоминают, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, вплоть до уголовной.

Напомним, что на днях было обнаружено тело близкого родственника семьи, который по предварительным данным, совершил суицид. Сегодня состоялись его похороны. Семья Шерзата Болата находилась под охраной после того, как сгорел их дом. Предположительно, это был поджог.

История началась с того, что в начале октября был убит сын Каржаубая - подросток Шерзат Болат. Полной картины произошедшего на сегодня нет. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.