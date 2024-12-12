Уголовное дело завели на отца убитого подростка Шерзата Болата

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

О некоторых деталях резонансного талгарского дела рассказал на своей странице в Instagram адвокат Аскар Каймаков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Накануне стало известно, что отца трагически погибшего школьника Шерзата Болата - Каржаубая Нурымова арестовали на 15 суток.

 «Считаю необходимым сделать несколько заявлений касательно событий по талгарскому делу. Наши представители не просили полицию задерживать Каржаубая, как сказали полицейские. Родственники не давали согласия на опубликование личной переписки погибшего Нурканата. Постановление суда, которым Каржаубаю назначено 15 суток ареста, считаем незаконным (судом были допущены грубые нарушения) и обжаловали его в апелляционном порядке. Сегодня в отношении Каржаубая Нурымова начато досудебное расследование по статье 202 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РК», – написал адвокат в соцсетях.

Напомним, что в начале октября в Талгаре Алматинской области был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. На днях был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным данным, совершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что до конца года полиция завершит уголовное дело по резонансному убийству. 

#уголовное дело #отец #подросток #Шерзат Болат

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