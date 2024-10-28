Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД

Об этом в ответе на депутатский запрос мажилисмена Нартая Сарсенгалиева сообщил глава МВД Ержан Саденов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, расследование ведется по пяти статьям УК РК: по части 2 уголовной статьи «Умышленное убийство»;

по части 3 уголовной статьи «Хулиганство», а также по статьям «Угроза»; «Укрывательство преступления»; «Недонесение о преступлении».

По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении.

«Расследование продолжается. В его рамках будет проверена причастность других лиц, находившихся на месте происшествия, и дана правовая оценка их действиям», – заверил министр.

Ранее сообщалось, что 17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Болата задержан еще один подозреваемый. Так, круг подозреваемых составил 11 человек.

5 октября в ДП региона сообщили, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Но 7 октября отец погибшего Шерзата выступил с заявлением. По его словам, с момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело, а лично ему поступают угрозы от местного криминалитета.

8 октября полиция сообщила о задержании семерых подозреваемых по этому делу.

В ночь на субботу 12 октября дом погибшего Шерзата Болата сгорел дотла. По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре Генпрокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу по раскрытию преступления.

Восстановить дом семье пострадавших вызвался акимат области.

Прокуратура будет ходатайствовать об открытом суде по делу об убийстве Шерзата.