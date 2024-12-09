В полиции сделали заявление по делу погибшего дяди Шерзата Болата

Общество, Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На окраине Талгара обнаружено тело дяди мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Болата, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области

Фото: Департамент полиции Алматинской области

Вблизи города Талгар было обнаружено тело 30-летнего мужчины.

«Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Полат, трагически погибшего 4 октября текущего года. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств. На данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено», - говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, семья погибшего Шерзата Болата всё время находилась под охраной полицейских. За всё время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано.

«Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 часов и уехал на личном автотранспорте», - сообщили в ДП.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Дополнительные сведения будут предоставлены по мере их поступления. В полиции просят доверять только официальным источникам и напоминают, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 октября в Талгаре двое мужчин зашли в продуктовый магазин. Между хозяином и посетителями завязалась словесная перепалка. Позже, его сын Шерзат был убит ударом ножа. Полной картины произошедшего на сегодня нет.  По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. 

В ночь на субботу 12 октября дом погибшего Шерзата Болата сгорел дотла. По факту поджога дома Генпрокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу. Восстановить дом семье пострадавших вызвался акимат области. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

#полиция #тело #Шерзат Болат

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