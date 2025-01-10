Дело Шерзата Болата: расследование не окончено

Криминал
114
Гульмира Кунапия
корреспондент

Дополнительно зарегистрированы 8 уголовных дел, связанных с убийством Шерзата Болата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе МВД на запрос информагентства ответили, что департаментом полиции Алматинской области зарегистрировано уголовное дело по факту убийства в Талгаре.

«Дополнительно зарегистрированы 8 уголовных дел по факту кражи, хулиганства, угрозы и недонесение о преступлении. В отношении 11 фигурантов дела избрана мера пресечения «содержание под стражей». В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в ответе МВД.

Ранее в прокуратуре региона заявили, что расследование близится к завершению, планировалось завершить расследование к концу 2024 года. 

Напомним, в начале октября был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным данным, совершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно. Ранее стало известно, что на Каржаубая Нурымова завели уголовное дело. 

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что до конца года полиция завершит уголовное дело по резонансному убийству.

#расследование #убийство #Талгар #Шерзат Болат

Популярное

Все
Белые халаты – вечные солдаты
На языке текста и рисунка
Три кита казахской нравственности
Двенадцать лучших картин
На страже закона и порядка
Республиканский референдум как форма проявления народовластия
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Хранитель вечной любви
Не нужен им берег турецкий
«Мы победим! И правым наше дело великая Отчизна назовет...»
Прерванный полет
Яркая звезда на небосклоне музыкальной науки
День ратификаций
Указ Президента Республики Казахстан
Сезон измученных людей
Школы, больницы, ТЭЦ
Огненный «закройщик» по металлу
Какие реформы и нововведения планирует Минфин в 2025 году
Поручения и исполнение
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Около 100 машин попали в массовое ДТП на трассе под Астаной
Престижное признание получил Казахстан от CNN Travel
Трассу Астана-Щучинск открыли в связи с улучшением погоды
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Более 2 тысяч таблеток «Трамадола» изъяли у сторожа медучре…
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Годовые итоги борьбы с наркобизнесом озвучили казахстанские…
Почти 30 криминальных авторитетов задержали в Казахстане за…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]