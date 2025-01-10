Дело Шерзата Болата: расследование не окончено

Дополнительно зарегистрированы 8 уголовных дел, связанных с убийством Шерзата Болата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе МВД на запрос информагентства ответили, что департаментом полиции Алматинской области зарегистрировано уголовное дело по факту убийства в Талгаре.

«Дополнительно зарегистрированы 8 уголовных дел по факту кражи, хулиганства, угрозы и недонесение о преступлении. В отношении 11 фигурантов дела избрана мера пресечения «содержание под стражей». В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в ответе МВД.

Ранее в прокуратуре региона заявили, что расследование близится к завершению, планировалось завершить расследование к концу 2024 года.

Напомним, в начале октября был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным данным, совершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно. Ранее стало известно, что на Каржаубая Нурымова завели уголовное дело.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что до конца года полиция завершит уголовное дело по резонансному убийству.