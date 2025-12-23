Также американский лидер в качестве презента передал Главе государства бейсболку с автографом

Фото: t.me/ruslanzheldibay

Президент США Дональд Трамп направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков. Об этом проинформировал помощник – пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, в ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот Президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года.