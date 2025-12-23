Также американский лидер в качестве презента передал Главе государства бейсболку с автографом
Президент США Дональд Трамп направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков. Об этом проинформировал помощник – пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, сообщает Kazpravda.kz
По его словам, в ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот Президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года.
«Американский лидер передал теплые личные пожелания Президенту Казахстана, подчеркнул свое уважение и охарактеризовал его как «прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов». Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом», – написал в Telegram-канале Руслан Желдибай.