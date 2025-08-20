Трамп поручил покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет

США
99

Авторы идеи предполагают, что от черного цвета стена будет сильнее нагреваться на солнце и этим отбивать охоту у мигрантов нелегально проникать на территорию Соединенных Штатов

Фото: picture-alliance/ZUMA/G. Moon

Вся стена вдоль границы США и Мексики будет окрашена в черный цвет, чтобы она стала более горячей и сдерживала нелегальную иммиграцию. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм во время посещения фрагмента стены в штате Нью-Мексико вечером во вторник, 19 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

Ноэм уточнила, что решение о покраске было принято по специальному запросу президента США Дональда Трампа, "который понимает, что в жарких условиях, когда что-то окрашено в черный цвет, оно нагревается еще сильнее, и людям будет еще труднее перелезть через стену". Конкретного автора такой "идеи" и сроки выполнения работ не уточняют.

По мнению министра, покраска в черный цвет поверх металла отобьет у людей по ту сторону границы желание нелегально проникать на территорию Соединенных Штатов.

В свою очередь, начальник пограничной службы США Майк Бэнкс, который также присутствовал на мероприятии у стены, выразил мнение, что краска также поможет предотвратить ржавчину, уточняет телеканал CBS News.

Строительство стены на границе с Мексикой было главным направлением иммиграционной политики Трампа в его первый президентский срок. Во время второго срока президент больше сосредоточился на программах депортации мигрантов, на это министерство внутренней безопасности получит почти 46 млрд долларов (около 40 млрд евро).

Администрация Трампа настаивает на завершении строительства стены, отмечают тележурналисты. По их данным, в июне на южной границе США задержали чуть более шести тысяч человек, что стало самым низким показателем за последние десятилетия. При этом в годы президентства предшественника Трампа Джо Байдена число задержанных могло достигать тех же шести тысяч только за один день, добавляют в материале.

