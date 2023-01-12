Трансформация центров занятости, цифровизация и повышение доходов граждан: Смаилов провел заседание коллегии Минтруда

Правительство
19

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел расширенное заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты населения, на котором рассмотрены итоги деятельности ведомства за 2022 год и задачи на предстоящий период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Глава МТСЗН Тамара Дуйсенова выступила с докладом об исполнении государством социальных обязательств, реализации программ по созданию новых рабочих мест и трудоустройству граждан, разрешении споров на предприятиях, внедрении «Цифровой карты семьи» и так далее.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что Правительство на постоянной основе ведет работу по укреплению социальной сферы: своевременно исполняются социальные обязательства по выплате пенсий и пособий, принимаются меры по увеличению доходов трудоспособного населения, малообеспеченные граждане охватываются адресной помощью и механизмами обеспечения занятости, планомерно внедряются новые цифровые инструменты и сервисы.

Для комплексного совершенствования законодательства в сфере соцзащиты разработан и внесен в Мажилис проект Социального кодекса.

«Это очень важный документ, который определяет основные социальные права казахстанцев и будет способствовать повышению качества жизни наших граждан», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства подчеркнул, что Минтруда совместно с другими ведомствами нужно продолжить поэтапный перевод господдержки в проактивный формат посредством «Цифровой карты семьи». В этой связи он поручил обеспечить интеграцию информсистем всех госорганов с новой платформой и держать на постоянном контроле актуализацию сведений в базах данных.

«Результаты анализа «Цифровой карты семьи» нам нужно использовать для оперативного реагирования на местах и повышения уровня социального благополучия граждан», – отметил Алихан Смаилов.

По его словам, глава государства обозначил конкретные задачи по повышению доходов и занятости населения, в особенности среди молодежи. Так, в 2023 году необходимо трудоустроить не менее 100 тысяч человек из числа молодежи и предоставить молодым предпринимателям льготное кредитование под 2,5% годовых.

«Средства выделены, правила приняты, нам нужно обеспечить качественное исполнение этих поручений. Конкретные индикаторы должны быть отражены в планах развития госорганов и региональных картах занятости. При этом упор нужно делать на создание постоянных рабочих мест», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также поддержал пилотный проект по трансформации центров занятости. Однако, по его словам, помимо обновления структуры нужно перейти и на мотивационный формат оплаты труда «за результат»: чем больше трудоустроенных граждан, тем выше заработная плата сотрудников службы занятости.

Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость уделить особое внимание защите прав казахстанцев, работающих за рубежом, совершенствованию процесса приема кандасов по принципу «одного окна», внедрению системы профессиональной сертификации работников, а также социальной защите лиц с ограниченными возможностями и граждан, работающих во вредных условиях труда.

«В мировой практике страхование от несчастных случаев, кроме компенсационных, включает также превентивные и реабилитационные функции. Обращает на себя внимание слабая работа финансовых институтов по вовлечению занятых в систему социального страхования и пенсионного обеспечения. Минтруда совместно с уполномоченными госорганами и финансовыми институтами необходимо выработать конкретные предложения», – подчеркнул премьер-министр.

На заседании, в котором приняли участие руководители министерств, акиматов, депутаты Мажилиса и Сената Парламента РК, представители отраслевых федераций и организаций, также обсуждены вопросы развития социального предпринимательства, оказания специальных соцуслуг, обеспечения промышленной безопасности, реализации региональных программ и другие.

Популярное

Все
Жители Алматинской области выступают против строительства птицефабрики рядом с их селом
Налоги и закон Парето
Благодатная степь Карима Мынбаева
Пока местные чиновники бодро рапортуют о ликвидации стихийных свалок, контейнеры во дворах Семея неделями утопают в мусоре
Прокатный рынок Казахстана вышел в 2022 году на допандемийный уровень – 20 миллиардов тенге, из них доля отечественного кино составляет 8 миллиардов
Восставший из пепла
Смена часового пояса вместо ожидаемого положительного эффекта принесла жителям региона только неудобства
Один в поле не воин
Что год политический нам готовит?
Начать с начала
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Чтобы цели достигались, желания исполнялись, душевное спокойствие было в ресурсе, а вы сами – в потоке и тренде, нужно обратиться к национальной культуре, вспомнить мудрость, выпестованную веками народом
В условиях глобальной неопределенности
Ночью в течение нескольких часов жители Костаная самостоятельно боролись с затопившей дома холодной водой
Не давите на газ
Будьте здоровы!
Высокий уровень грунтовых вод стал причиной конфликта между акиматом и жителями поселка Атамекен
Трагедия в высотке
В память о «шаянском Шолохове»
Крестьянское хозяйство давно закрыто или обанкротилось, но его непогашенный заем так и висит миллионным грузом на всех членах кредитного товарищества
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Сменился главный тренер сборной Казахстана по боксу
Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть и почтил память жертв январских событий
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Токаев и Ластаев обсудили новые полномочия омбудсмена в контексте конституционной реформы
Дикий Арман действовал при координации куратора из КНБ – Асылов
Озвучены новые подробности по возобновлению работы "Хоргоса"
Предприниматель рассказал о напавших на его оружейный магазин в ходе январских беспорядков
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане

Читайте также

Правительство , Общество
"За результат": систему оплаты труда службы занятости хотят…
Президент , Поручения , Правительство , Экономика
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на…
Правительство , Транспорт
Автомобили-конструкторы легализоваться не будут – МВД РК
Правительство , Транспорт
Правила и дату начала легализации иностранных авто утвердил…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]