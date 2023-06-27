Транснациональная наркогруппировка намеревалась изготовить 8 тонн "синтетики" в Казахстане – видео

Спецоперации, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Международная преступная группа пыталась наладить в Казахстане производство синтетических наркотиков в промышленных масштабах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

По информации МВД, фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к «работе» поставщиков и закладчиков «синтетики».

При содействии прокуратуры города Алматы начато досудебное расследование по уголовной статье «Создание и руководство транснациональной организованной преступной группой». Наказание за нее – лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества.

Задержать международную преступную группу удалось в результате глубокой оперативной разработки МВД и алматинской полиции.

«Для определения роли каждого фигуранта и причастности других лиц «специальный груз» отслеживался на протяжении всего маршрута, в том числе с применением воздушной разведки. Установлено, что прекурсоры и оборудование под видом стройматериалов и бытовой химии перевозила (включая пересечение границы) логистическая компания», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

На разных этапах специальной операции полиция задержала троих иностранцев, причастных к контрабанде прекурсоров.

На завершающем этапе в Алматы задержаны остальные фигуранты – двое граждан ближнего зарубежья и казахстанец, у которых изъяты мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов иностранного государства.

В ходе санкционированных обысков в арендуемых складах обнаружено и изъято 1 160 бочек с различными прекурсорами для синтеза психоактивных веществ, 7 ящиков специального лабораторного оборудования для изготовления «синтетики», 2 реактора и 5 комплектов химического оборудования. Общий объем изъятых прекурсоров составил почти 73 тонны (72,7), из которых можно было бы изготовить 8 тонн синтетических наркотиков, а это 8 млн разовых доз.

Напомним, в конце прошлого года, наркоборцы пресекли деятельность еще одной транснациональной преступной группировки из 8 иностранцев, организовавших производство синтетических наркотиков в населенных пунктах Алматинской области.

Тогда было ликвидировано 3 нарколаборатории, 6 складов для хранения прекурсоров. Изъято 10 реакторов, 13 тонн прекурсоров и 84 кг наркотиков, готовых к употреблению.

Таким образом, по двум фактам предотвращено создание 12 нарколабораторий с мощностью производства 10 тонн мефедрона. В Казахстан не попало более 20 млн разовых доз синтетических наркотиков.

 

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