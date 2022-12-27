Иностранцы организовали нарколаборатории в Алматинской области

Скриншот с видео instagram.com/baurzhan__alenov

В поле зрения борцов с наркопреступностью ДП Алматинской области попали двое мужчин – З. 1979 года рождения и С. 1994 года рождения. Задержали их на окраине села Балтабай Енбекшиказахского района Алматинской области. У них нашли несколько пакетов с порошкообразным веществом бежевого цвета.

Начальник Департамента полиции области отметил, что по вещественным доказательствам уже проведены экспертные исследования. Общий вес изъятого мефедрона составил более 30 кг.



"Установлено, что пара занималась не только распространением наркотических средств, но и изготовлением. Правда, в последнем ремесле у них есть, так сказать, единомышленники, еще трое "коллег по цеху" – Н. 1992 года рождения, Х. 1990 года рождения и П. 1997 года рождения. В ходе следствия установлено, что все задержанные являются гражданами Республики Украина. Преступное производство они развернули в двух домах, расположенных на территории Енбекшиказахского района. Там предприимчивые люди перерабатывали сырье для изготовления психотропного вещества", – рассказал Бауржан Аленов.

В ходе обысков в домах обнаружены целлофановые пакеты с порошкообразным веществом, со специфическим запахом, емкости с жидкостями, пирометр для измерения температуры, специальные комбинезоны, маски и перчатки. Также здесь изъяты деревянные конструкции – подставка для изготовления синтетического наркотика, электрические дрели с железными миксерами для перемешивания сырья и другое.

Факты зарегистрированы в ЕРДР управления полиции Енбекшиказахского района по части 4 уголовной статьи "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

"Готовое сырье, инвентарь, использованный в работе нарколаборатории, изъяты и приобщены к материалам уголовных дел. Все подозреваемые взяты под стражу. Нарколаборатории ликвидированы. В настоящее время устанавливается круг постоянных "клиентов" разоблаченных наркодельцов. Ход расследования уголовных дел взят под мой контроль", – заключил Бауржан Аленов.