Травмированного Роналду заменили после нападения фаната в матче отбора на Евро-2024

Фото: championat.com

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий также в составе саудовского "Аль-Насра", подвергся нападению фаната во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против Боснии и Герцеговины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации Matchtv.ru, в конце первого тайма при счете 4:0 в пользу гостей болельщик с телефоном выбежал на поле и вцепился в Роналду, который находился недалеко от углового флага. Стюарды оперативно вмешались и оттащили фаната от португальца. При этом в ходе потасовки кто-то наступил на ногу Криштиану. Он захромал, а затем был заменен.

Сама игра завершилась со счетом 5:0. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, еще по голу забили Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и Жоау Феликс.

Португалия уже обеспечила себе место на чемпионате Европы, отметил портал.