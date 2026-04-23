Требования к международным автоперевозчикам ужесточили в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Ключевым нововведением является требование о наличии у перевозчика не менее 50% собственных грузовых транспортных средств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта совместно с отраслевыми ассоциациями и представителями бизнес-сообщества провёл совещание по вопросам совершенствования разрешительной системы международных автомобильных перевозок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

В ходе встречи рассмотрены актуальные и проблемные вопросы отрасли, включая прохождение пунктов пропуска на государственной границе. Также обсуждены предлагаемые изменения в правила допуска к международным перевозкам в рамках проведения анализа регуляторного воздействия.

В ведомстве отметили, что обновление нормативной базы направлено на адаптацию к современным условиям и повышение прозрачности деятельности перевозчиков. Ключевым нововведением является введение требования о наличии у перевозчика не менее 50% собственных грузовых транспортных средств.

Кроме того, предусмотрены меры по цифровизации процессов, совершенствованию учета и распределения разрешений, что позволит повысить прозрачность системы.

По итогам совещания участники поддержали предложенные подходы и подчеркнули важность продолжения диалога при реализации реформ.

#требования #автопарк #автоперевозчики

