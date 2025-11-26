Качественная реализация инициа­тив Главы государства, озвученных в ежегодном Послании народу Казахстана, требует комплексного подхода и системного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Такое мнение озвучил спикер Сената Маулен Ашимбаев на встрече с депутатами маслихатов и членами АНК, организованной в рамках его рабочей поездки в Карагандинскую область. По его словам, нужно вовлекать местные представительные органы и экспертно-аналитическое сообщество в законотворческую работу. Такой формат придаст импульс качественному экономическому росту Казахстана, своевременному принятию необходимых законов, включая Строительный и Цифровой кодексы, а также закон о банках и банковской деятельности.

– В своем Послании народу Касым-Жомарт Токаев определил стратегический курс развития Казахстана, уделив особое внимание цифровизации и развитию искусственного интеллекта, – сказал председатель Сената Парламента. – Содействие его качественной реализации – наша приоритетная задача. Глава государства также предложил вынести на широкое общественное и экспертное обсуждение вопрос перехода к однопалатному Парламенту. В результате парламентской реформы повысится и роль маслихатов, поскольку они напрямую работают с населением. Окончательное решение будет приниматься на общенациональном референдуме.

В ходе встречи глава профсоюза угольщиков «Қорғау» Евгений Буслаев обратился к спикеру Сената с вопросом о снижении пенсионного возраста для шахтеров. А общественница Асель Бекбаева подняла тему комплексной поддержки и реабилитации особенных подростков.

Подчеркнув актуальность поставленных вопросов, Маулен Ашимбаев отметил, что необходимо время для их тщательной проработки.

Обсуждение и обмен мнениями продолжились на круглом столе, посвященном вызовам и перспективам в сфере машиностроения.

– Сегодня мы наблюдаем, как активно развивается машиностроение в стране. В то же время остается множество проблем в этой сфере, – подчеркнул председатель палаты. – Одна из наиболее важных – это обеспечение доступного финансирования и привлечение инвестиций. Для решения этих и других вопросов Сенат разработал отдельный законопроект о поддержке машиностроения. В целом отрасль машиностроения в Казахстане обладает значительным потенциалом. Чтобы реализовать его, нужна эффективная совместная работа государственных органов, бизнеса, науки и системы образования.

Роль молодежи в реализации реформ и развитии Казахстана обсудил Маулен Ашимбаев в ходе встречи с участниками первого регионального проекта «Школа аналитики. Караганда». Он ознакомил молодежь с ценностями Taldau Сommunity и концепцией проекта. Гость отметил, что Глава государства постоянно подчеркивает важную роль аналитических подходов в устойчивом развитии страны.

Кроме того, сенаторы встретились с преподавателями и студентами Карагандинского университета им. Е. Букетова, побывали на дружественном матче по бочче и посетили несколько промышленных предприятий.

Первым объектом стал диспетчерско-аналитический центр АО «Qarmet». Он был открыт в 2024 году и сегодня обеспечивает мониторинг всех угледобывающих объектов компании. С его помощью осуществляется круглосуточное наблюдение за состоянием оборудования и персонала, параметрами добычи и переработки, уровнем промышленной безопасности, а также за работой транспортных и энергетических систем.

Следующим объектом стал завод по производству автомобильных шин Tengri Tyres KZ, расположенный в индустриальной зоне Saran. Его проектная мощность – 3,5 млн легковых и грузовых шин в год. На объекте реализован полный цикл производства – от приготовления резиновой смеси до сборки, вулканизации и многоступенчатого контроля качества готовой продукции. Сегодня на заводе работают около 600 человек.

Посетили сенаторы и завод по производству автобусной и коммерческой техники QazTehna. Мощность предприятия составляет 1 200 автобусов и 10 тыс. единиц коммерческой техники в год. На заводе установлен первый в Казахстане гидравлический штамповочный пресс, предназначенный для выпуска металлических элементов кузовов. Здесь используют оцинкованную сталь Карметкомбината, которая прошла международную сертификацию.

Маулен Ашимбаев также ознакомился с деятельностью завода бытовой техники и электроники Silk Road Electronics. Он производит телевизоры, стиральные машины, водонагреватели, кухонные плиты и вытяжки, пылесосы и мини-печи. Продукция выпускается под брендами Artel, Shivaki, Royal и другими партнерскими марками. В 2025 году завод произвел 26 тыс. телевизоров и стиральных машин под маркой Samsung, включая модели с ИИ и интерфейсом на казахском языке.

Ежегодно в Карагандинской области запускаются новые предприятия, увеличивается объем промышленного производства и растут инвестиции. По мнению Маулена Ашимбаева, нужно объединить усилия депутатов, власти и бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть потенциал индустриального региона.