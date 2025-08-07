ТОО «Қазақ газеттері» (собственник интернет-издания Kazpravda.kz) объявляет об организации молодежной практики для выпускников учреждений образования с целью получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности)
Продолжительность молодежной практики составляет не более 12 месяцев. Заработная плата выплачивается из государственного бюджета в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП - 117 960 тенге).
Выплаты: раз в месяц
Опыт работы: не требуется
Полная занятость
График: 5/2
Рабочие часы: 8
Формат работы: в офисе работодателя
Функциональные обязанности: поиск, сбор и анализ информации; ведение новостной ленты и написание информационных материалов для интернет-издания
Требования: опыт работы необязателен
Образование: законченное высшее
Информацию о соискателях направлять на e-mail: b.kaibzhanova@egemen.kz