На вакантную должность требуется корреспондент интернет-редакции газеты «Казахстанская правда»

Информация о вакансии актуальна с 16 августа 2024 года
Требования: Специалист, имеющий высшее профессиональное образование, имеющий опыт работы в сфере журналистики не менее 5 лет.
Основные функциональные обязанности:
1. Обеспечение интернет-редакции оперативной информацией и другими материалами по заданным темам, подготовка собственных публикаций для дальнейшей публикации на сайте kazpravda.kz;
2. Сбор оперативной информации с места события, подготовка вопросов для запланированных интервью, встреча с интервьюируемыми, обработка информации;
3. Редактирование и литературная обработка авторских материалов, обеспечение правильности приводимых цитат, точности фактических данных;
4. Проверка достоверности полученной информации, соблюдение требований законодательства о средствах массовой информации;
5. Участие в разработке перспективных и текущих планов интернет - редакции, разработка предложений по освещению отдельных тем, поиск новых тем;
6. Выполнение отдельных служебных поручений своего непосредственного руководителя в рамках своей компетенции.