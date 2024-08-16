На вакантную должность требуется корреспондент интернет-редакции газеты «Казахстанская правда»

Информация о вакансии актуальна с 16 августа 2024 года

Требования: Специалист, имеющий высшее профессиональное образование, имеющий опыт работы в сфере журналистики не менее 5 лет.

Основные функциональные обязанности:

1. Обеспечение интернет-редакции оперативной информацией и другими материалами по заданным темам, подготовка собственных публикаций для дальнейшей публикации на сайте kazpravda.kz;

2. Сбор оперативной информации с места события, подготовка вопросов для запланированных интервью, встреча с интервьюируемыми, обработка информации;

3. Редактирование и литературная обработка авторских материалов, обеспечение правильности приводимых цитат, точности фактических данных;

4. Проверка достоверности полученной информации, соблюдение требований законодательства о средствах массовой информации;

5. Участие в разработке перспективных и текущих планов интернет - редакции, разработка предложений по освещению отдельных тем, поиск новых тем;

6. Выполнение отдельных служебных поручений своего непосредственного руководителя в рамках своей компетенции.