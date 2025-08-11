Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 11 августа, в 00:10 на 1 396-м километре автодороги «Астана – Караганда – Алматы» (село Батпакты, Осакаровский район, категория IА) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В результате происшествия погибли три человека, шесть получили различные травмы.

В нацкомпании напоминают водителям о необходимости строго соблюдать скоростной режим и заранее проверять техническое состояние транспортных средств.