Три человека погибли на трассе в Карагандинской области
Шестеро получили различные травмы
Сегодня, 11 августа, в 00:10 на 1 396-м километре автодороги «Астана – Караганда – Алматы» (село Батпакты, Осакаровский район, категория IА) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.
В результате происшествия погибли три человека, шесть получили различные травмы.
В нацкомпании напоминают водителям о необходимости строго соблюдать скоростной режим и заранее проверять техническое состояние транспортных средств.