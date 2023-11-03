Три казахстанских фильма выиграли азиатский "Оскар"

Культура и общество
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Адема Ергали

Сегодня авторитетная азиатская кинопремия Asia Pacific Screen Awards, базирующаяся в Австралии, объявила имена своих победителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГЦПНК. 

Фото: пресс-служба ГЦНПК

В числе призеров в этом году оказались сразу три казахстанских фильма – «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова, «Братья» Дархана Тулегенова и «Қаш» Айсултана Сеитова. Примечательно, что все три фильма являются дебютными работами режиссеров.

Из них два фильма, а именно «Бауырына салу» и «Братья», сняты при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и информации.

«Бауырына салу» выиграл в номинации «Лучший молодежный фильм», а исполнители главных ролей картины «Братья» Айбар Салы и Алишер Исмаилов удостоились приза за «Лучшее новое выступление». Ленте «Қаш» досталась награда в номинации «Лучшая операторская работа».

Главный приз APSA в номинации «Лучший фильм» выиграла японская картина «Прекрасные дни» известного немецкого режиссера Вима Вендерса. Лучшим режиссером стала Селин Сон за свой фестивальный хит «Прошлые жизни», которая в этом году уже участвовала на «Санденсе» и на Берлинском кинофестивале. Еще один фаворит вечера – японская драма «Зла не существует» Рюсукэ Хамагути ухватила награду Гран-при жюри.

Фильм «Бауырына салу» рассказывает историю мальчика, которого с младенчества воспитывала бабушка. Мировая премьера ленты состоялась осенью этого года на престижном кинофестивале в городе Сан-Себастьян, Испания, где она была показана в программе «Новые режиссеры».

Кинокартина «Братья» в сентябре прошлого года получила премию «Дух Кино» на Oldenburg International Film Festival в Германии, а в апреле нынешнего была признана Ассоциацией Кинокритиков Казахстана «Лучшей драмой» 2022 года. Кроме того, на счету «Братьев» – 10 наград международных кинофестивалей в Италии, России, Узбекистане, Китае, Испании и Болгарии.

Фильм «Қаш» повествует о нелегкой судьбе народа во время голода 30-х годов в казахской степи. Могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда. Отметим, что режиссер фильма Айсултан Сеитов этим летом победил в номинации «Лучший режиссер» на Шанхайском международном кинофестивале.

Премия APSA была создана в 2007 году по инициативе правительства Австралии при содействии ЮНЕСКО и FIAPF-Международной ассоциации кинопродюсеров. Она с каждым годом становится все более значимой среди международных наград и именуется «Азиатским Оскаром» в кинематографическом мире.

Премия отмечает наиболее выдающиеся картины, созданные представителями из более чем 70 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди победителей прошлых лет – известный казахстанский режиссер Адильхан Ержанов, выигравший в 2019 году в номинации «Лучший режиссер».

#Оскар

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