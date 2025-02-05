Три нарколаборатории ликвидировали за сутки в Казахстане

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД за сутки выявили три нарколаборатории в в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

«Все они ликвидированы, а подозреваемые задержаны. Это двое мужчин и одна женщина. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 кг наркотиков. В отношении них проводится досудебное расследование. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.