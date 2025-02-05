Три нарколаборатории ликвидировали за сутки в Казахстане

Криминал,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

По всем фактам начато досудебное расследование

Фото: Polisia.kz

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД за сутки выявили три нарколаборатории в в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

«Все они ликвидированы, а подозреваемые задержаны. Это двое мужчин и одна женщина. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 кг наркотиков. В отношении них проводится досудебное расследование. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

#МВД #ликвидация #нарколаборатории

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