Три спецшколы искусств Казахстана будут модернизированы и расширены

Культура
69

Строительство школ ведется в том числе за счет средств, возвращенных государству по результатам антикоррупционных дел, передает Kazpravda.kz

Фото: фейсбук

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в фейсбуке сообщила о грядущей модернизации трех ключевых специализированных учебных заведений искусств.

«Дорогие друзья! Скоро начинается новый учебный год, и у нас есть хорошие новости по улучшению условий учебы для учащихся образовательных учреждений при министерстве культуры и информации РК. Как известно, проект «Комфортные школы», инициированный Главой государства, является уникальной инициативой, направленной на создание современных условий для обучения наших детей. Строительство школ ведется и в том числе за счет средств, возвращенных государству в результате антикоррупционных дел, что делает этот проект не только важной социальной инвестицией, но и символом справедливости», - написала Аида Балаева.

Во исполнение поручения Главы государства, данного в ежегодном Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», Министерство культуры и информации РК тоже активно принимает участие в этом проекте, и в его рамках разрабатывается строительство новых зданий для специализированных школ искусств.

«В ближайшие годы планируется модернизация и строительство трех ключевых учебных заведений, находящихся в ведении нашего министерства: 1. Школа-интернат при Казахском национальном университете искусств в Астане. Построена в 1962 году, эта школа будет обновлена и расширена, чтобы обеспечить лучшие условия для более 700 учеников; 2. Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени Куляш Байсеитовой в Алматы. Построенная в 1968 году, эта школа также будет реконструирована для создания современных учебных и жилищных условий. 3. Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат имени Ахмета Жубанова в Алматы. Здание 1964 года постройки будет модернизировано, чтобы отвечать современным стандартам обучения и проживания», - отметила она.

Эти проекты позволят талантливым детям развивать свои способности в условиях, соответствующих мировым стандартам.

«Министерство культуры и информации, благодаря проекту, инициированному Главой государства, продолжает работу над созданием благоприятных условий для подрастающего поколения, укрепляя культурное наследие и будущее нашей страны», - подчеркнула глава МКИ.

#модернизация #искусство #Аида Балаева #учебные заведения

Популярное

Все
Памятник погибшим горнякам
Наши параспортсмены отправились в столицу Франции
Сорвал обиду на тетрадях
Изделия ремесленников будут представлены на 5-х Всемирных играх кочевников
Мусор грузят тоннами
«Подземный» стаж династии Байбатыровых – 300 лет
Горное дело династии Абсатовых-Жамбеисовых
Без охранной зоны может остаться Государственный историко-культурный заповедник-музей «Есік»
Тренерам и методистам спортшкол необоснованно присваивали квалификационные категории
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Культурная волна набирает силу
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Акимы должны думать о пользе для страны
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Судьба страны и народа состоит из судеб отдельных людей
Рыбалка закончилась трагедией
Побывать у папы на работе
Экономика Улытау находится в плюсе
За деньги – да, и то не всегда
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Состоялся форум Альянса выпускников президентской академии
Звенящая тишина: как актеры столичного театра приобщают публику к высокой поэзии
Конституционный суд передал в Национальную библиотеку Конституцию на шрифте Брайль
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Заражённая западным цветочным трипсом партия гвоздики уничтожена в Астане
Здесь делают лучший пломбир
Воду дал... Антикор
Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК
Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?
Полицейских учат технологиям мошенников
Президент: «Наследие Сатпаева является уникальной сокровищницей нашей нации»
Без тяжб и в своих домах!
Свекловодство в Жетысу идет на подъем
Харрис пообещала снизить налоги для среднего класса в США
Осужден спортивный директор футбольного клуба «Жетісу»
Премьером Таиланда стала дочь экс-главы правительства
На уборку – с танцами!
В ЗКО обсудили вопросы миграционных путей уральской популяции сайги
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Культурная волна набирает силу
История Казахстана: в Астане провели совещание по созданию …
В Душанбе прошел концерт по случаю открытия Дней культуры К…
«Отмеряющие время»: уникальную коллекцию часов представят в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]