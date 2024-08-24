Три спецшколы искусств Казахстана будут модернизированы и расширены

Строительство школ ведется в том числе за счет средств, возвращенных государству по результатам антикоррупционных дел, передает Kazpravda.kz

Фото: фейсбук

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в фейсбуке сообщила о грядущей модернизации трех ключевых специализированных учебных заведений искусств.

«Дорогие друзья! Скоро начинается новый учебный год, и у нас есть хорошие новости по улучшению условий учебы для учащихся образовательных учреждений при министерстве культуры и информации РК. Как известно, проект «Комфортные школы», инициированный Главой государства, является уникальной инициативой, направленной на создание современных условий для обучения наших детей. Строительство школ ведется и в том числе за счет средств, возвращенных государству в результате антикоррупционных дел, что делает этот проект не только важной социальной инвестицией, но и символом справедливости», - написала Аида Балаева.

Во исполнение поручения Главы государства, данного в ежегодном Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», Министерство культуры и информации РК тоже активно принимает участие в этом проекте, и в его рамках разрабатывается строительство новых зданий для специализированных школ искусств.

«В ближайшие годы планируется модернизация и строительство трех ключевых учебных заведений, находящихся в ведении нашего министерства: 1. Школа-интернат при Казахском национальном университете искусств в Астане. Построена в 1962 году, эта школа будет обновлена и расширена, чтобы обеспечить лучшие условия для более 700 учеников; 2. Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени Куляш Байсеитовой в Алматы. Построенная в 1968 году, эта школа также будет реконструирована для создания современных учебных и жилищных условий. 3. Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат имени Ахмета Жубанова в Алматы. Здание 1964 года постройки будет модернизировано, чтобы отвечать современным стандартам обучения и проживания», - отметила она.

Эти проекты позволят талантливым детям развивать свои способности в условиях, соответствующих мировым стандартам.