Три тысячи тонн дикорастущей конопли

Закон и Порядок
5
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

С начала республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2025», стартовавшего в Жамбылской облас­ти в первый день лета, местные полицейские не только выслеживают нарушителей закона, но и занимаются ликвидацией очагов произрастания дикой конопли в печально известной Шуской долине. Растение, из которого получают наркотические вещества, уже много лет притягивает искателей незаконной легкой наживы и является потенциальной естественной угрозой для общества.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Широкомасштабная операция проводится в соответствии с Комп­лексным планом на 2023–2025 годы и в целях реализации инициативы «Закон и порядок». Сотрудники правоохранительных органов, активно работающие в составе выездной комиссии по уничтожению наркотичес­ких средств, добились значительных результатов. С привлечением специа­лизированной сельскохозяйственной техники в предпесковых зонах было скошено 4,5 тыс. га. Собранная конопля была сожжена, ее общий вес составил более 3 тыс. тонн. Как отметили в ДП области, эти меры направлены на предотвращение попадания растительного наркотического сырья в незаконный оборот и снижение наркоугрозы в регионе.

