Широкомасштабная операция проводится в соответствии с Комп­лексным планом на 2023–2025 годы и в целях реализации инициативы «Закон и порядок». Сотрудники правоохранительных органов, активно работающие в составе выездной комиссии по уничтожению наркотичес­ких средств, добились значительных результатов. С привлечением специа­лизированной сельскохозяйственной техники в предпесковых зонах было скошено 4,5 тыс. га. Собранная конопля была сожжена, ее общий вес составил более 3 тыс. тонн. Как отметили в ДП области, эти меры направлены на предотвращение попадания растительного наркотического сырья в незаконный оборот и снижение наркоугрозы в регионе.