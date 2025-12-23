Триумф казахстанцев на сценах мира — итоги 2025 года

Культура,Итоги года
165
Дана Аменова
специальный корреспондент

Минкультуры подвело итоги международного успеха казахстанских певцов в текущем сезоне, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, 2025 год начался для казахстанского искусства с события мирового масштаба. Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке – одной из самых престижных концертных площадок мира. Концерт собрал многотысячную аудиторию и стал самым заметным международным успехом казахстанского исполнителя за последние годы.

Кроме того, 2025 год стал периодом больших побед для молодых казахстанских исполнителей. Артисты выступили на крупнейших музыкальных конкурсах мира: Ержан Максим – Гран-при Sanremo Best Song – 2025 в Дубае, Александр Лим – Гран-при XXI конкурса молодых исполнителей «Новая волна – 2025» в Казани, Алмагуль Батталиева – Гран-при XXXIV международного фестиваля искусств «Славянский базар», группа El Voice – гран-при международного фестиваля Soldier’s Envelope – 2025 в Ставрополе, ученик 7 класса средней школы №1 села Кайназар Жамбылского района Алматинской области, Мирас Нагашыбай – победитель XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск», Жасмин Тузелова – финалистка музыкального шоу «Голос.Дети» в России и Ернар Садирбаев (Amre) – участник финала международного конкурса «Интервидение – 2025» в Москве.

«Хочу выразить благодарность своей стране, которая до сих пор не погасила во мне чувство доверия. Для любого молодого артиста очень важно чувствовать, что за его спиной есть опора. Сегодня многие мои коллеги ощущают поддержку Президента, и это заметно меняет творческую среду. Появляется больше смелости, больше уверенности, больше желания делать что-то значимое. Со своей стороны намерен и дальше прославлять Казахстан на профессиональном творческом пути», – отметил Ернар Садирбаев.

Наряду с этим, в этом году число учащихся творческих учебных заведений, ставших победителями конкурсов, увеличилось на 14,9%. Только в 2025 году 1 511 студентов вузов и колледжей культуры стали лауреатами и дипломантами республиканских и международных фестивалей.

Эти достижения - яркое доказательство, что казахстанская молодежь уверенно конкурирует на мировом уровне и представляет страну на самых престижных конкурсах, отметили в Минкультуры.

#мир #артисты #триумф #певцы #сцены

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Бои казахстанских боксеров признаны лучшими в 2025 году
На пути к благополучию
Выбор страны: кого казахстанцы назвали главными героями 202…
Международный центр Навруза создадут в Таджикистане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]