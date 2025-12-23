Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, 2025 год начался для казахстанского искусства с события мирового масштаба. Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке – одной из самых престижных концертных площадок мира. Концерт собрал многотысячную аудиторию и стал самым заметным международным успехом казахстанского исполнителя за последние годы.

Кроме того, 2025 год стал периодом больших побед для молодых казахстанских исполнителей. Артисты выступили на крупнейших музыкальных конкурсах мира: Ержан Максим – Гран-при Sanremo Best Song – 2025 в Дубае, Александр Лим – Гран-при XXI конкурса молодых исполнителей «Новая волна – 2025» в Казани, Алмагуль Батталиева – Гран-при XXXIV международного фестиваля искусств «Славянский базар», группа El Voice – гран-при международного фестиваля Soldier’s Envelope – 2025 в Ставрополе, ученик 7 класса средней школы №1 села Кайназар Жамбылского района Алматинской области, Мирас Нагашыбай – победитель XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск», Жасмин Тузелова – финалистка музыкального шоу «Голос.Дети» в России и Ернар Садирбаев (Amre) – участник финала международного конкурса «Интервидение – 2025» в Москве.

«Хочу выразить благодарность своей стране, которая до сих пор не погасила во мне чувство доверия. Для любого молодого артиста очень важно чувствовать, что за его спиной есть опора. Сегодня многие мои коллеги ощущают поддержку Президента, и это заметно меняет творческую среду. Появляется больше смелости, больше уверенности, больше желания делать что-то значимое. Со своей стороны намерен и дальше прославлять Казахстан на профессиональном творческом пути», – отметил Ернар Садирбаев.

Наряду с этим, в этом году число учащихся творческих учебных заведений, ставших победителями конкурсов, увеличилось на 14,9%. Только в 2025 году 1 511 студентов вузов и колледжей культуры стали лауреатами и дипломантами республиканских и международных фестивалей.

Эти достижения - яркое доказательство, что казахстанская молодежь уверенно конкурирует на мировом уровне и представляет страну на самых престижных конкурсах, отметили в Минкультуры.