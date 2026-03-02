Тройное убийство под Астаной: полиция задержала подозреваемого

Происшествия
148
Дана Аменова
специальный корреспондент

Полиция задержала мужчину по «горячим следам»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Акмолинской области раскрыли подробности жестокого преступления, всколыхнувшего пригород столицы, сообщает Kazpravda.kz

В мессенджерах и социальных сетях начала распространяться пугающая рассылка о том, что в поселке Жибек Жолы Аршалынского района совершено зверское нападение на местных жителей.

В Департаменте полиции Акмолинской области официально подтвердили факт совершения тяжкого преступления. В результате нападения погибли три человека – члены одной семьи.

Полиция задержала мужчину по «горячим следам». По предварительной информации, он является родственником погибших.

В соцсетях распространяются сведения о том, что тела погибших могли быть расчленены. Следствие проверяет мотивы, среди которых рассматриваются неприязненные отношения.

«По факту гибели людей начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК («Убийство двух и более лиц»). На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, назначены все необходимые экспертизы», – проинформировали в правоохранительных органах.

В полиции призывали жителей не поддаваться панике и доверять только официальным сообщениям, напоминая об ответственности за распространение недостоверной информации.

#убийство #подозреваемый #Жибек жолы

