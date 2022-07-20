Трудный путь к рынку

Высокая доля участия государства в экономике Казахстана и обилие нерыночных кредитных программ снижают эффективность денежно-кредитной политики республики.

О необходимости совершенствования денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики на расширенном заседании Правительства заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства констатировал, что за все время существования отечественной финансовой системы не удалось добиться полноценного функционирования процентного канала. Как известно, по процентному каналу Национальный банк передает финансовому рынку импульсы денежно-кредитной политики, например, об уменьшении или увеличении базовой ставки, и тем самым влияет на кредитные и депозитные ставки.

Плохо функционирующий процентный канал, по словам Президента, снижает эффективность денежно-кредитной политики – одного из главных механизмов управления экономикой.

Для решения этой проблемы требуются комплексные меры как со стороны финрегуляторов, так и со стороны Правительства. Глава государства отметил, что наблюдается ситуация, когда на фоне бурного роста потребительских займов сокращается доля корпоративного кредитования – ключевого фактора экономической активности. За пять лет доля корпоративных кредитов в общем объеме выданных займов уменьшилась с 68 до 41%.

– Любой мало-мальски значимый проект приходится кредитовать либо за счет государственных институтов развития, либо за счет займов международных финансовых организаций. И это при том, что в банках имеется 11 триллионов тенге высоколиквидных активов. Это, по сути, катастрофическая ситуация, без всякого преувеличения, – подчеркнул Президент, поручив Национальному банку, Агентству по регулированию финансовых рынков совместно с Правительством выработать дополнительные рычаги и стимулы для вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики.

Поднятая Главой государства крайне актуальная проблема является хронической болезнью отечественной финансовой системы, от которой, к сожалению, нет простого способа исцеления.

Последние полтора десятка лет, начиная с ипотечного кризиса в США 2007 года, наша страна, будучи частью глобальной экономической системы, живет от одного кризиса к другому. Главными антикризисными мерами являются разнообразные государственные программы поддержки бизнеса, приоритетных отраслей, социально уязвимых категорий заемщиков и так далее. Льготное кредитование ведут многочисленные институты развития, а также коммерческие банки в качестве операторов гос­программ.

Несомненно, оперативное выделение государственного финансирования помогло поддержать экономику в сложные периоды, предотвратить рост безработицы, но серьезнейшим побочным эффектом этого процесса стало сокращение рыночного банковского кредитования в этих отраслях.

Дешевые государственные кредиты по ставке ниже инфляции вызывают привыкание, и бизнес неохотно рассматривает коммерческие банки как источник финансирования. Желание Правительства поддержать экономику в кризис, не допустить роста социального напряжения и безработицы, сохранить налоговые поступления в бюджет понятно и объяснимо. Но это положение вещей является одним из препятствий для нормальной работы процентного канала, так как льготное кредитование ведется без оглядки на размер базовой ставки.

Представители банковского сектора, а также финансовых регуляторов уже давно призывают начать сокращать долю льготного кредитования в экономике, чтобы снизить существующие рыночные искажения.

Необходимость данного шага даже была прописана в Национальном плане развития РК до 2025 года, принятом в 2018 году. В этом документе констатируется, что «нерыночные механизмы финансирования бизнеса по льготным ставкам через государственные программы поддержки искажают рыночное ценообразование для привлечения фондирования через инструменты фондового рынка».

Вместе с тем планы постепенного сворачивания льготных государственных кредитных программ и перехода к рыночным принципам кредитования экономики Казахстана к 2025 году становятся все более призрачными по мере усугубления кризисных явлений в мировой экономике, где еще не завершившуюся пандемию коронавируса сменили украинский конфликт и санк­ционная изоляция России, а на горизонте проступают контуры всемирной рецессии.

Еще одним фактором, препятствующим эффективной работе денежно-кредитной политики в Казахстане, является колоссальная доля государства в экономике.

Как отмечает председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова, активы государственного фонда «Самрук-Казына» составляют 37% от ВВП страны. Согласно консолидированной отчетности фонда, в 2021 году его объем заимствований, преимущественно в виде выпусков еврооблигаций, составил 7,7 трлн тенге, что равносильно 97% от всего кредитного портфеля, выданного корпоративным заемщикам страны.

– То есть представьте себе – это практически альтернативная экономика. Более 80% из этих заимствований «Самрук-Казына» привлекало в твердой валюте и, как правило, за рубежом, – отметила Елена Бахмутова, добавив, что фонд также имеет доступ к пенсионным активам, которого нет у корпоративных заемщиков.

По мнению главы совета АФК, поиск возможностей для финансирования экономики необходимо начинать с пересмотра ее структуры.

– До тех пор, пока государственный капитализм будет занимать преимущественное значение в экономике, у нас будут искажения. Поэтому очень важно, чтобы «Самрук-Казына» и его дочерние компании вели себя как рыночные игроки и не пользовались никакими преимуществами, которые дает им их положение, – подчеркнула она.

Елена Бахмутова разделяет мнение о том, что низкая эффективность процентного канала обусловлена значительным присутствием государства в экономике.

– У нас низкая эластичность процентного канала, поэтому недостаточно эффективное влияние инструментов денежно-кредитной политики на кредитный рынок. Почему это происходит? Это происходит потому, что у нас существует параллельная квазигосударственная система. Когда институты развития кредитуют напрямую за счет бюджетных денег, когда «Самрук-Казына» практически не интегрирован в отечественную банковскую систему, это создает перекосы, – отмечает глава совета АФК.

Елена Бахмутова также констатировала, что база фондирования казахстанских банков не позволяет им осуществлять долгосрочные проекты.

– Давайте посмотрим на структуру фондирования банковского сектора. У нас почти 24 триллиона тенге депозитов юридических и физических лиц. Но если вы посмотрите на их структуру, то увидите, что 55% из них, или 13,4 триллиона тенге, – это короткие деньги – деньги на текущих счетах и вклады юридических лиц. Этими деньгами кредитовать длинные проекты невозможно, – отмечает глава совета АФК.

Поэтому, по ее мнению, важнейшей задачей является перезапуск рынка капитала, чтобы у банков появились длинные инструменты с фиксированными сроками и их выпуски были бы рыночными.

В свою очередь заемщики, особенно из категории малого и среднего бизнеса, претендующие на получение банковских кредитов, должны отвечать минимальным требованиям по прозрачности, корректности ведения финансовой отчетнос­ти, наличию ликвидности, как этого требует регулятор финансового рынка.

– Поэтому, с одной стороны, мы будем и дальше давать предложения нашим регуляторам, чтобы сбалансировать подход к заемщикам, и банки могли охватить большее количество заемщиков из числа малого и среднего бизнеса. Но со стороны бизнеса должно быть понимание – если мы хотим строить рыночную финансовую систему, рыночную экономику, то наши заемщики должны соответствовать минимально допустимым стандартам, как это делается во всем мире. И прозрачность должна быть, иначе мы можем получить те же проблемы, с которыми уже столкнулись в прошлом, и у нас часть корпоративного портфеля была списана, – заявила глава совета АФК.

В следующий понедельник Национальный банк объявит очередное решение по базовой ставке. Необходимо отметить, что в последнее время регулятор находится под давлением со стороны многочисленных приверженцев снижения ставки, в том числе в исполнительной и законодательной «ветвях» власти, полагающих, что этот шаг активизирует процесс банковского кредитования.

Вместе с тем представители руководства Нацбанка, являющегося органом, проводящим независимую политику, не устают разъяснять, что снижение ставки до уровня ниже прогнозируемой инфляции, то есть отрицательной в реальном выражении, не приведет к росту кредитования. Даже если регулятор гипотетически снизит ставку, несмотря на растущую инфляцию, то это не сподвигнет банки к снижению кредитных ставок и выдаче кредитов по ним. Потому что ни один кредитор не захочет давать кредит в валюте, которая к моменту погашения займа обесценится больше, чем будет выплачено вознаграждение.

– Кредитование экономики зависит не только от ставки. Даже если мы сейчас снизим ставку, при такой инфляции банки все равно не будут кредитовать коммерческие проекты ниже стоимос­ти денег. Нам нужны структурные реформы. Наша экономика зависит от импорта, в том числе продовольствия. Мы, к сожалению, подвержены внешним и сезонным шокам, – говорил глава Нацбанка Галымжан Пирматов на одном из заседаний Сената.

Он напомнил, что Нацбанк и так последние 3–4 года участвовал в программах поддержки экономики, но сейчас планомерно отходит от этой практики.

– Наша позиция – мы должны перестать субсидировать за счет государственных денег кредиты, должны перевести в коммерческое русло, поддерживать частный сектор. Частная инициатива должна находить способы, находить проекты и их финансировать, – подчеркнул глава финрегулятора.

Более того, Национальный банк заявляет, что даже на фоне цикла повышения базовой ставки в стране отмечается рост кредитования бизнеса.

– Национальный банк приступил к циклу ужесточения денежно-кредитной политики с июля 2021 года. Если смотреть на выдачу новых кредитов, то их потоки, особенно бизнесу, внушительные. Это стимулирует деловую активность в экономике. К примеру, за прошлый год выдача новых кредитов бизнесу выросла на 20,3% до 11,1 триллиона тенге. Общий объем кредитов экономике вырос на 24,8%, до 19,5 триллионов тенге. То есть кредитование не уменьшилось, – подчеркивает Галымжан Пирматов.

Глава финансового регулятора пообещал продолжать вести открытую коммуникационную политику, оперативно раскрывая логику принимаемых решений, чтобы у профессиональных участников рынка было понимание того, что Нацбанк предпринимает и каких целей пытается достичь.