В Казахстане создана электронная библиотека «Просветители Великой степи», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

На сайте республиканской научно-педагогической библиотеки Минпросвещения создана электронная библиотека «Просветители Великой степи», посвященная учителям, чье имя вписано золотыми буквами в историю становления образования: Абай Кунанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынулы, Канипа Битибаева, Аягуль Миразова и другие.

«В электронной библиотеке можно получить информацию о жизни и творчестве, произведения, статьи и исследования. Всего представлено более 1 тысячи работ. Электронная библиотека будет пополняться новой информацией в течение года. В будущем книгохранилище будет пополняться педагогами, внесшими вклад в сферу образования», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас число пользователей электронной библиотеки достигло почти 12 тысяч.