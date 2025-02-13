Труженик здравоохранения

Сам доктор называл себя рядовым служителем медицины. После окончания лечебного факультета Алма-Атинского медицинского института более двадцати лет работал в Семипалатинской области, в том числе в зоне ядерных испытаний. Начинал свой путь как хирург, лечивший сельчан от всех болезней, и быстро вырос до главного врача, который с нуля организовывал и ставил лечебный процесс во многих клиниках региона.

Окончив в 1968 году одним из первых в Казахстане Международные курсы организаторов здравоохранения ВОЗ, долгие годы работал в Центральном комитете Компартии Казахстана, курировал Совминовскую больницу. Но самая главная заслуга Мырзекена Кусымжанова в том, что в 1978 году он стал одним из главных организаторов международной Алматинской конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ. По результатам работы того далекого медицинского форума, напомним, была принята знаменитая отстаивающая право человека на здоровье Алматинская декларация. В историю этот документ вошел под названием «Великая хартия здравоохранения ХХ века».