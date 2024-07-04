Цель – выработка единой позиции в геополитике

Сегодня ШОС выступает важным элементом архитектуры региональной безопасности, пространство государств-членов находится в эпицентре многих значимых международных процессов. При этом в условиях жесткой геополитической обстановки страны, входящие в организацию, обладают достаточным потенциалом, чтобы выработать коллективный ответ на новые вызовы.

Изменение геостратегических интересов и экономического клима­та позволяет странам семьи ШОС инициировать единую политическую, экономическую и культурную стратегии развития. Именно этого мы ожидаем от Астанинского саммита, который должен завершить год казахстанского председательства.

Казахстан уже четвертый раз председательствует в авторитетной структуре, и основная задача, которая была поставлена в июле 2023 года Президентом Касым-Жомартом Токаевым, заключалась в том, чтобы помочь ШОС повысить эффективность работы.

Именно Астанинский саммит должен открыть новую страницу в процессе трансформации организации, так как планируется принять более 20 документов, среди которых будет принципиальное решение о разработке Стратегии развития ШОС до 2035 года.

Также ожидается обновление ряда документов по линии обеспечения региональной безопас­ности. Речь в первую очередь идет о совместной борьбе с тремя угрозами – это терроризм, сепаратизм и экстремизм. На саммите будут разработаны и утверждены программы развития сотрудничества в противодействии в этом направлении на 2025–2027 годы, а также Антинаркотическая стратегия ШОС до 2029 года.

По инициативе Казахстана 2024-й был объявлен в ШОС Годом экологии. И вполне закономерно, что по итогам саммита планируется подписать ряд документов экологической направленности. В первую очередь это соглашение между правительствами государств-членов о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а также программа в области защиты особо охраняемых природных территорий и экологического туризма.

Также стоит отметить принципиально важную инициативу по утверждению Стратегии развития энергетического сотрудничест­­ва в ШОС до 2030 года. Дело в том, что уже не первое десятилетие страны-участницы пытаются запустить данные направления сотрудничества и придать им новый импульс, начиная еще с Энергетического клуба ШОС, поэтому дополнительный стимул в области энергетики заложит новый фундамент для развития совместных усилий организации в продвижении как национальных, так и региональной повесток в данной области.

Говоря о роли ШОС в обеспечении региональной безопасности, следует выделить работу региональной антитеррористической структуры, которая содействует координации и взаимодействию компетентных органов в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Фактически РАТС формирует банк данных организаций такого толка, содействует подготовке штабных и командно-тактических учений. Коллективным ответом ШОС на современные вызовы и угрозы стала выработка международной правовой базы по противодействию новым вызовам и угрозам.

Нужно признать, что несмотря на планомерное расширение зоны ответственности стран – участниц ШОС, ядром деятельности организации остается Центральная Азия. Соответственно, вопрос обеспечения безо­пасности в этом регионе является приоритетным направлением.

В мире прослеживается тренд на постоянное увеличение регио­нальных и локальных конфликтов – только за последний год было отмечено более 180 подобного рода столкновений. И это наивысший показатель за последние три десятилетия. Противостояния же представляют угрозу не только для отдельных регионов, но и для всего международного сообщества. Именно поэтому роль ШОС, куда входят влиятельные страны, имеет большое значение.

В ШОС входят совершенно различные по своему геополитическому влиянию и весу на мировой арене страны. Россия и Китай – глобальные игроки и члены Совбеза ООН, но также мы должны принять во внимание, что в семье ШОС представлены и средние державы, к числу которых относится и Казахстан. То есть фактически собран целый пул государств, которые способны влиять на глобальную безопас­ность, стабильность и устойчивое развитие.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях не случайно особо акцентирует внимание на возможностях средних государств, их потенциале влиять на восстановление глобального миропорядка. В современных условиях многосторонняя система испытывает серьезный стресс. Глобальное сотрудничество по ряду направлений, к сожалению, начинает тормозиться. Это отчетливо видно, к примеру, на треке климатического взаимодействия.

Фактически мы видим, что крупные державы перестают доверять друг другу, и это серьезно влияет на общий уровень взаимного доверия на международной арене. Подхватить инициативу способны именно средние державы, которые изначально и традиционно выступают за поиск многосторонних решений в области международных проблем и стремятся к компромиссам в международных спорах.

Инициативы Казахстана – наглядное доказательство того, как успешно подобная политика может быть претворена в жизнь. Даже последние наши усилия по предоставлению площадки для конструктивного диалога между Азербайджаном и Арменией являются примером того, что многовекторность и стремление к диалогу никогда не перестанут быть актуальными.

Средние державы имеют возможность помогать поддерживать порядок путем создания различных коалиций и выступать в роли посредника или связующего звена для того, чтобы управлять, а может, в какой-то степени и разрешать международные конфликты.