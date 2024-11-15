Целостность, долгосрочная ориентация и соответствие вызовам – эксперт о задачах Токаева в АПК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс должен стать одной из основных движущих сил экономического роста, сказал президент, обозначив ключевые инициативы и задачи в АПК для государства и бизнеса

Казахстанский политолог, директор ЦАИ «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев проанализировал выступление президента Токаева на фермерском форуме, сообщает Kazpravda.kz

«Инициативы, озвученные президентом Касым-Жомартом Токаевым на форуме работников сельского хозяйства, представляют собой комплексную и целостную стратегию развития агропромышленного комплекса Казахстана. Они затрагивают все ключевые аспекты, от экономических реформ до социальных инициатив, и закладывают прочную основу для долгосрочного роста», - считает эксперт.

По его словам, президент обозначил несколько направлений, включая индустриализацию агропромышленного комплекса, цифровизацию, внедрение новых технологий, доступность финансирования, укрепление экспортного потенциала и развитие сельскохозяйственной науки.

«Этот системный подход позволяет одновременно решать текущие проблемы отрасли и формировать условия для ее будущего роста. Особенно важным шагом стало упрощение схем финансирования. Предоставление льготных кредитов под 5% годовых и увеличение общего объема кредитования до 580 млрд тенге в текущем году – это решение, которое облегчит доступ аграриев к необходимым ресурсам. Такой подход позволяет поддерживать как мелких, так и крупных сельхозпроизводителей», - подчеркивает политолог.

Увеличение доли переработанной продукции до 70% является амбициозной, но реалистичной целью, поделился мнением Тажибаев. Это позволит Казахстану производить больше добавленной стоимости внутри страны, что особенно важно для укрепления позиций на мировых рынках.

«Строительство современных молочно-товарных ферм, птицефабрик, перерабатывающих заводов и предприятий, производящих удобрения, демонстрирует долгосрочную ориентацию на устойчивое развитие отрасли. Внедрение цифровых технологий и автоматизации является необходимым условием для повышения эффективности производства. Президент отметил, что количество цифровых фермерских хозяйств выросло почти в шесть раз за последние пять лет, но подчеркнул необходимость дальнейшего прогресса. Такой подход соответствует мировым тенденциям, где технологические инновации играют ключевую роль», - отметил Алибек Тажибаев.

Глава государства поставил задачу укрепить экспортный потенциал сельского хозяйства. Как заявил президент, Казахстан уже начал плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана, куда отгружено 250 тысяч тонн ячменя. Также будут осуществлены поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и Северной Африки.

«Фокус на развитие инфраструктуры хранения, строительство нового зернового терминала в порту Курык и открытие новых рынков сбыта подчеркивают стремление Казахстана укрепить свои позиции как надежного поставщика продовольствия. Это особенно важно в условиях глобальных изменений в цепочках поставок. Расширение сотрудничества с Ираном, Китаем, Европейским союзом и Африкой – значимые шаги в диверсификации экспорта», - говорит аналитик.

В своем выступлении глава государства отметил, что 40% населения Казахстана проживает в сельской местности, и состояние агропромышленного комплекса напрямую влияет на качество жизни сельчан. Касым-Жомарт Токаев поручил развивать сельские территории и работать над повышением доходов сельского населения.

«Программы «Ауыл – ел бесігі» и «Ауыл аманаты» нацелены на улучшение качества жизни сельского населения. Прокладка водопроводов, строительство школ и больниц, ремонт дорог и предоставление микрокредитов создают условия для стабильного социального развития. Такой комплексный подход способствует снижению оттока населения из сельской местности и стимулирует экономическую активность на местах», - высказал мнение Алибек Тажибаев.

Выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства глава государства сообщил, что разработан план реализации новых инициатив и решений, нацеленных на дальнейшую модернизацию страны. Их обнародуют на очередном заседании Национального курултая, который пройдет в Боровом, и в ежегодном Послании президента.

«Представленный подход президента свидетельствует о последовательности и системности в реализации реформ. Тщательная проработка инициатив на этапе подготовки и их последующая презентация на знаковых мероприятиях, таких как заседание Национального курултая и ежегодное Послание, демонстрируют высокий уровень стратегического планирования. Это позволяет не только обеспечить прозрачность процесса, но и сформировать общественную поддержку. Практика поэтапного внедрения реформ уже зарекомендовала себя в Казахстане как эффективный инструмент модернизации. Каждый новый этап становится логическим продолжением предыдущего, что создает условия для устойчивого развития и адаптации страны к современным вызовам. Подобная модель работы укрепляет доверие к государственным институтам и служит примером того, как стратегическое лидерство может быть ориентировано на долгосрочные результаты», - выразил мнение эксперт.

Оценивая инициативы президента Токаева, Алибек Тажибаев отмечает, что они заслуживают высокой оценки за их целостность, долгосрочную ориентацию и соответствие как внутренним, так и глобальным вызовам.