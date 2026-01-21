Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В 2025 году в Актобе было зарегистрировано 20 ложных сообщений об актах терроризма, по всем фактам начаты досудебные расследования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В надзорном органе отметили, что каждое ложное сообщение – это выезд экстренных служб и нарушение их повседневной деятельности. Помимо установленной законом уголовной ответственности виновный также обязан возместить причиненный ущерб и убытки. Поэтому принимаются все меры по установлению и поимке авторов таких анонимных сообщений.

Так, за последние 4 года в судах области рассмотрели 5 уголовных дел в отношении 5 граждан. Анализ судебной практики показывает, что в отношении обвиняемых по данной категории дел чаще всего назначается наказание в виде лишения свободы, реже – ограничение свободы.

К примеру, 16 апреля 2023 года Агейкин, используя свой мобильный телефон, позвонил по номеру 102 и сообщил о якобы заложенной бомбе в доме, где он проживает. Он ранее к уголовной ответственности не привлекался, на иждивении имеется малолетний ребенок.

Неосторожная шутка под влиянием эмоций и алкоголя обернулась для него уголовной ответственностью и судимостью.

«Приговором суда №2 г.Актобе от 11 сентября 2023 года Агейкин осужден к ограничению свободы сроком на 2 года. Суд учел чистосердечное раскаяние, полное признание вины и совершение им уголовного правонарушения впервые», – говорится в информации.

В связи с этим, прокуратура Актюбинской области напоминает, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются тяжким уголовным правонарушением и влекут за собой строгую уголовную ответственность, независимо от мотивов и возраста лица, их совершившего правонарушение.