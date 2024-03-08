Ценные инициативы

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Александр Бри

В Астане чествовали победителей республиканского конкурса лучших женских проектов «Ару Ана».

фото пресс-службы МКИ РК

В преддверии Международного женского дня председатель Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при Президенте РК, министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с победительницами республиканского конкурса лучших женских проектов «Ару Ана».

Конкурс проводится с 2023 года под эгидой Национальной комиссии в целях поддержки, объединения и продвижения женщин-лидеров, реализующих социальные проекты.

По информации МКИ, из всех регионов Казахстана на конкурс было представлено 260 проектов. Из них отобраны 20 лучших инициатив, направленных на поддержку института семьи, экономических возможностей женщин, защиту прав детей, развитие инклюзивного об­щества, креативных индустрий, IT, агробизнеса, благотворительности.

Вручив 14 победительницам конкурса статуэтки, Аида Балаева выразила надежду, что проекты будут способствовать развитию Казахстана. Она также подчеркнула, что Глава государства всегда отмечает важную роль женщины в жизни общест­ва, в воспитании будущего поколения.

#чествование #8 марта #женские проекты #республиканский конкурс #Ару Ана

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