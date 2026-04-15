Центральная Азия стремительно теряет ледники

В мире,Природа
135
Айман Аманжолова
корреспондент

Таяние ледников в Центральной Азии вызывает обеспокоенность властей и экспертов

Фото: А.Аманжолова. Искандаркул. Таджикистан

До 80% водных ресурсов региона формируется за счет ледников, и их сокращение уже усиливает риск дефицита воды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Центральная Азия входит в число наиболее уязвимых к климатическим изменениям регионов, где последствия глобального потепления проявляются быстрее среднего мирового уровня. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации, опубликованном в марте 2026 года.

На этом фоне состояние ледников, играющих ключевую роль в водном обеспечении региона, вызывает серьезную обеспокоенность. Их сокращение напрямую связано с повышением температуры воздуха. О проблеме деградации ледников уже не первый год говорят лидеры центральноазиатских республик.

Так, в мае 2025 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что из 14 тысяч ледников страны более тысячи уже исчезли, их общий объем сократился почти на треть, при том что они формируют более 60 процентов водных ресурсов региона. Аналогичные процессы наблюдаются и в Кыргызстане, где за последние 50-70 лет площадь ледников уменьшилась, по разным данным, от 16 до 30 процентов.

При этом оценки специалистов различаются. Директор Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра (ЦАРГЦ) под эгидой ЮНЕСКО Такир Балыкбаев утверждает, что ''в большинстве ледниковых бассейнов сокращение оледенения происходит линейно, без ускорений''. Это означает, что площадь и объем ледников сокращаются ежегодно на определенный процент. К примеру, в Казахстане этот показатель составляет 0,75% в год по площади, в Узбекистане - 0,45% в год.

В то же время, по наблюдениям кыргызских специалистов, таяние ледников в республике за последние 10 лет заметно ускорилось. По словам гляциолога Гульбары Оморовой, ледники теряют массу быстрее, чем успевают ее накапливать, под воздействием целого ряда взаимно усиливающих друг друга факторов - от роста температуры до загрязнения их поверхности углеродной сажей.

«Сейчас мы наблюдаем устойчивое сокращение площади и объема ледников. Мы собираем данные по масс-балансу, и он стал отрицательным», - говорит эксперт.

Собеседница DW также отмечает, что увеличилась продолжительность сезона абляции, из-за чего весной лед начинает таять в более ранние сроки.

«Раньше до конца мая можно было пойти, и на поверхности ледника лежал снег. Сейчас уже до начала мая нужно успеть сделать снегосъемку, так как сезон сдвинулся примерно на три недели. К тому же уменьшается доля осадков в виде снега», - говорит она.

По словам гляциолога, даже в тех районах Кыргызстана, где ранее наблюдалась вечная мерзлота, происходят заметные изменения. Если раньше уже на глубине 20-40 сантиметров можно было обнаружить лед и мерзлоту, то сейчас для этого приходится копать более метра.

Говоря о последствиях сокращения ледников, директор ЦАРГЦ указывает на то, что население и экономика стран региона критически зависят от стока с горно-ледниковых бассейнов, значительная часть которого - более 80% годового и до 50% объема в вегетационный период - формируется талыми снеговыми и ледниковыми водами. В связи с этим вопросы распределения водных ресурсов в трансграничных речных бассейнах, питающихся горными ледниками, остаются крайне актуальными и могут перерастать в серьезные геополитические конфликты.

Изменения состояния ледников отражаются на сельском хозяйстве и создают риски для фермеров, подтверждает гляциолог. При этом Гульбара Оморова отмечает, что таяние ледников начинается не сразу после схода снега, а примерно через 10 дней. Именно в этот период особенно остро ощущается дефицит воды. Поэтому важно иметь данные о начале таяния ледников, чтобы сельхозпроизводители могли накопить воду и эффективно ее использовать.

С рисками сталкиваются и пастбищные хозяйства. По словам гляциолога, пастухи жалуются на сокращение количества воды и снега, что влияет на состояние растительности в горах, а пастбища постепенно деградируют.

По словам эксперта, необходимо не только развивать мониторинг и управление водными ресурсами, но и восстанавливать леса, не допускать вырубки деревьев и предотвращать разрушение горных экосистем. Леса играют ключевую роль в регулировании водного режима: они удерживают влагу, снижают риски и помогают сохранять устойчивость горных ландшафтов. Их деградация усиливает последствия таяния ледников и повышает уязвимость к засухам и природным катастрофам.

Кроме того, одной из ключевых проблем, по словам гляциолога, остается недостаточно регулярный и системный мониторинг ледников в регионе. Постоянные наблюдения ограничены нехваткой финансирования, кадров и оборудования. В частности, дефицит дронов затрудняет изучение высокогорных висячих ледников. Во многих районах мониторинг либо был прерван, либо проводится эпизодически, что осложняет долгосрочное прогнозирование. Отсутствие системных исследований не позволяет своевременно фиксировать изменения и оценивать риски, заключает эксперт.

#ЦА #таяние #ледник

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]