Лебеди снова стали украшением Костаная

Птицы верности поселились на озере Тарелочка в новом мик­рорайоне Аэропорт. Это своеобразный подарок городу от подрядной организации, обслуживающей водоем. Правда, во сколько он обошелся, держится в строжайшей тайне.

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Лебедей прямиком в Костанай доставили из специа­лизированного приемника Шымкента. Они ручные, у них есть соответствующие кольца на лапах.

Статные птицы стали нас­тоящей достопримечательностью, сделав озеро более выразительным. Символ верности и любви доступен только взору, по краям водоема установлено специальное ограждение.

– Сегодня мы с внучкой приехали в парк «Керуен» из другого микрорайона города, чтобы полюбоваться лебедями. И получили несказанное удовольствие… Все-таки нет ничего прекраснее живой природы. Лебеди будто бы превращают водоем в сказочное озеро. Внучке очень понравилось. В следующий раз приедем и обязательно привезем с собой корм, – поделилась впечатлениями Людмила Беспалова.

Кстати, рацион птиц весьма специфичен, и зачастую люди совершают грубейшую ошибку, кормя их хлебом. Это крайне вредит их здоровью. Лебеди питаются овощами, зерном…

– Мы кормим их зерно­смесями. Где-то они сами находят себе пропитание. По краям озера растут водные и прибрежные растения, которые также входят в их рацион, – рассказал руководитель ТОО «ДК Альянс» Мейрам Керибаев. – Это наш первый опыт работы с лебедями, но, думаю, справимся. На зиму мы подготовили для них специальное отапливаемое помещение с обустройством небольшого бассейна, где они и будут содержаться в холодное время года. Будем ухаживать за ними.

Впрочем, есть у лебедей и так называемый летний домик, который установлен на территории Тарелочки. Днем они радуют глаз, а

ночью уеди­няются в своих хоромах.

Надо сказать, что когда-то давно ручные лебеди уже жили в Костанае. На протяжении многих лет величественные силуэты птиц можно было видеть близ главного фонтана в Центральном парке. Однако в начале 2000-х сооружение нуждалось в срочной реконструкции. Тогда фонтан разобрали, а лебедей отправили на каникулы в Житикару. Правда, больше в Костанай они так и не вернулись…