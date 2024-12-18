Цены на дорожные работы необоснованно увеличили в Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Акмолинской области в ходе мониторинга строительства и ремонта автомобильных дорог установлены факты завышения сметы за счет включения непредусмотренных работ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Так, в 2022 году на строительство участка «Бабатай - Волгодоновка - Береке - Булаксай» Аршалынского района из местного бюджета было выделено 4,4 млрд тенге.

В 2023 году при корректировке стоимости в затраты включили расходы на организацию временной объездной дороги. При этом цену на эти дорожные работы необоснованно увеличили на 764 млн тенге.

По итогам анализа акиматом Акмолинской области цена проекта пересмотрена. За счет образовавшейся экономии построен водоотводной канал в селе Коянды Целиноградского района для безопасного прохождения талых вод в паводковый период.

Ранее похожие нарушения Антикор выявил в Костанайской области.