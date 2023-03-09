На сколько подорожало жилье в Казахстане за год

Экономика, Недвижимость
38
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане за год (февраль 2023 года к февралю 2022-го) цены квартир вторичного рынка повысились на 13%, продажи нового жилья – на 14%, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. 

Фото: Kazpravda.kz

По данным бюро, арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 33,8%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе – на 25,4% и Актау – на 25,2%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (41%), Кызылорда (39,9%), Актобе (36,9%), Актау (35,4%), Костанай (30,9%), а на рынке аренды – Кокшетау (53,7%), Костанай (51,9%), Алматы (49,6%) и Петропавловск (49,3%).

За месяц (февраль к январю 2023 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,3%, на перепродажу квартир – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,2%.

Популярное

Все
Около 56 тысяч зараженных: вакцинация от холеры началась в Сирии
"История одного неба" Димаша Кудайбергена номинирована на премию кинофестиваля в Лондоне
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 марта
Более 1,7 млрд тенге задолжали работникам казахстанские предприятия
Гашиш и патроны изъяли у 60-летнего павлодарца
Сборная Казахстана по футзалу вышла в элитный раунд отбора на чемпионат мира
Казахстанские фехтовальщики выиграли чемпионат Азии
Какие новые требования, права и обязанности для госслужащих принял Парламент РК
В Казахстане отменяется УДО и усиливается ответственность за призыв к массовым беспорядкам
Выставка испанского художника Хосе Мария Кано открывается в Нацмузее РК
Подпольный криптообменный пункт накрыли в Астане
Семейная пара насмерть отравилась газом в Шымкенте
Меру выражения недоверия будут применять к политическим госслужащим в РК
Уголовное дело по факту смерти сенатора Гульмиры Каримовой не возбуждалось – глава МВД
В некоторых органах руководителей больше исполнителей – глава АДГС
Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время следствия – прокурор
Два парусника более чем с тонной кокаина перехватили в районе Канарских островов
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область
Ряду категорий осужденных женщин позволят находиться с детьми до их 4-летнего возраста
Более 1,2 млрд тенге составил нанесенный браконьерами ущерб природе Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)
Продукты по ценам ниже рыночных смогут купить астанчане в выходные
Токаев провел встречу с Мирзиёевым в Шымкенте
Вернувшихся из Турции казахстанских спасателей наградили в Алматы
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
Прогноз стабильный: международное агентство подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Токаеву отчитались о работе по созданию академгородка в Конаеве
Изучать казахский язык сложно и дорого – это миф или реальность?
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Источник достоверности и правдивости
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Костанайцы стали меньше платить за тепло
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республик и Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Виза С-5 как барьер для инвесторов
До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой

Читайте также

Президент посетил машиностроительный завод в Уральске
Пул агропроектов для льготного инвестирования обсудили в Пр…
Товарную биржу сельхозпроизводителей, недропользователей и …
Уголовное дело завели на жилищно-строительный кооператив в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]