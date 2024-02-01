«Цифра» поможет при трудоустройстве

В мероприятии приняли участие первый вице-министр Акмади Сарбасов, вице-министры Назгуль Сагиндыкова, Олжас Ордабаев и Ербол Оспанов, председатель Комитета труда и социальной защиты Толеген Оспанкулов, а также президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков.

В ходе встречи Светлана Жакупова подробно рассказала о функционале цифровой экосистемы занятости, соз­данной на платформе Enbek.kz. По ее словам, граждане могут получить здесь весь спектр госуслуг в сфере занятости, а работодатели – найти себе подходящих по квалификации работников и вести электронный документооборот по своим кадрам.

– На портале CAREER.еnbek.kz казахстанцы могут получить информацию по всем имеющимся профессиям на рынке труда, а также узнать о том, что именно делает тот или иной специалист, какое образование для соответствующей специальности необходимо, каков размер средней заработной платы, какова потребность в таких кадрах, – отметила Светлана Жакупова. – На ресурсе же SKILLS.еnbek.kz граждане могут пройти онлайн-обу­чение, получить новые профессиональные навыки и соответствующие сертификаты, которые отобразятся в их личном кабинете на Электронной бирже труда.

Кроме того, как отметила министр, посредством площадки по цифровому учету трудового пути HR.enbek.kz можно заключить электронные трудовые договоры, автоматически сформировать электронные трудовые книжки работников и их личные дела без сбора лишних документов и справок.

Министр также проинформировала о том, что портал BUSINESS.еnbek.kz позволил автоматизировать процессы получения государственных грантов на реализацию бизнес-идей: от подачи заявления до получения самого гранта.

– Что же касается ресурса MIGRATION.еnbek.kz, то он предоставляет широкий спектр электронных услуг в сфере миграции населения как для кандасов, так и для трудовых мигрантов, – подчеркнула Светлана Жакупова.

Министр наглядно продемонстрировала журналистам сервисы, предоставляемые казахстанцам посредством­ электронных ресурсов, входящие в цифровую экосистему занятости, после чего ответила на все вопросы представителей СМИ.