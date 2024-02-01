«Цифра» поможет при трудоустройстве

Свежий выпуск
91
Кадиша Ныгмет

О цифровой экосистеме занятости рассказала представителям СМИ министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

фото из архива "КП"

В мероприятии приняли участие первый вице-министр Акмади Сарбасов, вице-министры Назгуль Сагиндыкова, Олжас Ордабаев и Ербол Оспанов, председатель Комитета труда и социальной защиты Толеген Оспанкулов, а также президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков.

В ходе встречи Светлана Жакупова подробно рассказала о функционале цифровой экосистемы занятости, соз­данной на платформе Enbek.kz. По ее словам, граждане могут получить здесь весь спектр госуслуг в сфере занятости, а работодатели – найти себе подходящих по квалификации работников и вести электронный документооборот по своим кадрам.

– На портале CAREER.еnbek.kz казахстанцы могут получить информацию по всем имеющимся профессиям на рынке труда, а также узнать о том, что именно делает тот или иной специалист, какое образование для соответствующей специальности необходимо, каков размер средней заработной платы, какова потребность в таких кадрах, – отметила Светлана Жакупова. – На ресурсе же SKILLS.еnbek.kz граждане могут пройти онлайн-обу­чение, получить новые профессиональные навыки и соответствующие сертификаты, которые отобразятся в их личном кабинете на Электронной бирже труда.

Кроме того, как отметила министр, посредством площадки по цифровому учету трудового пути HR.enbek.kz можно заключить электронные трудовые договоры, автоматически сформировать электронные трудовые книжки работников и их личные дела без сбора лишних документов и справок.

Министр также проинформировала о том, что портал BUSINESS.еnbek.kz позволил автоматизировать процессы получения государственных грантов на реализацию бизнес-идей: от подачи заявления до получения самого гранта.

– Что же касается ресурса MIGRATION.еnbek.kz, то он предоставляет широкий спектр электронных услуг в сфере миграции населения как для кандасов, так и для трудовых мигрантов, – подчеркнула Светлана Жакупова.

Министр наглядно продемонстрировала журналистам сервисы, предоставляемые казахстанцам посредством­ электронных ресурсов, входящие в цифровую экосистему занятости, после чего ответила на все вопросы представителей СМИ.

#занятость #миграция #государственные услуги #Enbek.kz #портал #цифровая экосистема

Популярное

Все
Путевка в жизнь
Lesson Study вдохновляет учителей
Переводы будут проверять, но не все
Окно в мир будущего
Охранная грамота
Мороз и лыжи – день чудесный!
Ради острых ощущений
На струнах души
История нашего города
Певец Зайсана
Дорогой жизни
Его звали Сакен-серi
«Цифра» поможет при трудоустройстве
Весомый задел конкурентоспособности
Пора воспользоваться возможностью
Есть что почитать
У каждого своя миссия
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Вспомнить забытое старое…
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Есть что почитать
Весомый задел конкурентоспособности
Ради острых ощущений
Коптер – на арест

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]