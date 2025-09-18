«Цифровой контроль» для поиска должников запустили в Казахстане

Закон и Порядок,Цифровизация
93
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также ведется работа по внедрению функции розыска автомобилей правонарушителей, на которые наложен запрет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство юстиции, Республиканская палата частных судебных исполнителей и Генпрокуратура совместно расширили возможности системы «Цифровой контроль» для развития механизмов выявления должников, сообщает Kazpravda.kz 

С помощью системы «Цифровой контроль» появилась возможность определять граждан, уклоняющихся от уплаты долгов, не только на улицах и в общественных местах города, но также в аэропортах, на объектах железнодорожного и метрополитеновского транспорта, а также в социально значимых зданиях.

Кроме того, должники выявляются в центрах обслуживания населения при получении государственных услуг, а также при покупке авиа- и железнодорожных билетов — посредством автоматической идентификации лица через базу данных. Так, в январе 2024 года количество должников, находящихся в розыске, составило 4 560 человек. Из них были установлены места жительства 2 118, что составило 39,3% от общего числа.  

Также ведется работа по внедрению функции розыска автомобилей должников, на которые наложен запрет.

«Эти мероприятия осуществляются в рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Республиканской палаты частных судебных исполнителей. С помощью городских камер видеонаблюдения и инструментов искусственного интеллекта выявленные автомобили, находящиеся под запретом эксплуатации, останавливаются сотрудниками полиции и доставляются на специальные штрафные стоянки. Далее обеспечивается полное и своевременное исполнение судебных актов в соответствии с требованиями закона», – проинформировали в министерстве.

Там же добавили, что данные меры направлены на защиту прав и законных интересов взыскателей, а также на повышение эффективности исполнения судебных решений.

#поиск #должники #цифровой контроль

