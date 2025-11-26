Цифровой штаб утвердил модель Стратегии Digital Qazaqstan

Цифровизация,Правительство
203

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Цифрового штаба

Фото: пресс-служба правительства

Утверждена модель реализации Стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan для трансформации всех сфер экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Модель предусматривает стратегический уровень управления в рамках Цифрового штаба, а также операционный – в рамках Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг, которая будет трансформирована в Комиссию по ускоренной цифровой трансформации.

Документ разрабатывается в рамках поручений Президента, обозначенных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Штабом принят ряд решений в контексте подготовки Стратегии, нацеленных на достижение устойчивого экономического роста, преодоление «ловушки среднего дохода» и реализацию задачи, в рамках которой Казахстан должен перейти в формат цифрового государства. Премьер-министр поручил ответственным государственным органам совместно с квазигоссектором и заинтересованными организациями: до 5 декабря 2025 года сформировать проекты-«ледоколы» и проекты, формирующие технологический базис; до 31 декабря 2025 года завершить разработку проекта Стратегии по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan. 

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, новая Стратегия будет строиться на системе национальных проектов-«ледоколов», каждый из которых будет иметь отдельные KPI и сроки. Она охватит 10 основных направлений: цифровые госуслуги, здравоохранение, образование и рынок труда, цифровую экономику, данные, кибербезопасность, робототехнику, цифровую инфраструктуру, регулирование и экосистему стартапов.

В качестве примера выбрана сфера образования. В проекте «Интерактивное образование на базе ИИ» предполагаются создание ИИ-университета, масштабирование Tomorrow-school, внедрение GPT Education и запуск программы ИИ для школьников. Эти проекты должны обеспечить рост цифровой грамотности и позволит улучшить позиции Казахстана в рейтинге PISA.

Ожидается, что реализация Стратегии приведет к ускорению экономического роста за счет ИИ, повышению производительности труда за счет автоматизации и цифровых сервисов, сокращению сроков госуслуг и принятию решений, созданию новых высокотехнологичных отраслей, рабочих мест, подготовке новых цифровых специалистов в сферах STEM.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что инвестиции в ИИ в мире растут опережающими темпами. К 2028 году инвестиции в ИИ в странах-лидерах достигнут в среднем 4-6% годового ВВП, определяя ИИ как один из ключевых драйверов экономического роста. Мировая практика показывает, что основная часть таких инвестиций (до 65%) направляется на IT-оборудование, включая серверы, системы хранения данных и вычислительные кластеры, тогда как на долю сервисов и программного обеспечения приходится 15-20% и 20-25% соответственно.

Справочно: В 2018–2024 годы доля электронной торговли в РК выросла с 2,6% до 14,5%, безналичных платежей – с 30% до 89%. Уровень цифровой грамотности поднялся с 83% до 91,2%, электронный формат госуслуг – с 80% до 93,3%, интернет-охват – с 82% до 96%. Число специалистов цифровой экономики увеличилось с 182 до 190 тыс., а инвестиции в стартапы – с $200 млн до $665,5 млн. В рейтинге EGDI Казахстан улучшил позицию с 28-го до 24-го места. Эти результаты стали основой для перехода к новой масштабной Стратегии.

#Казахстан #Правительство #цифровизация #стратегия

Популярное

Все
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Началось строительство сталелитейного завода
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Два золота и бронза
Счастье где-то рядом
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Новичкам везет!
Успех на домашнем турнире
Гастролер с «синтетикой»
«Smart военкомат»: от «пилота» – к практике
Для психологической безопасности личного состава
Ружье под мостом
Музейный вернисаж
Нацдоклад «О профилактике семейно-бытового насилия» презентован в Астане
Резервисты – опора страны
В Приаралье открыли десятую школу нового формата
Спасатели спустили туристов с вершины
«Душой и сердцем чистым будь...»
Заслуженный успех Сезим
Посол страны под названием «Детство»
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Пройдемся по индустриальной Караганде
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Заявку на использование суперкомпьютера Alem.Cloud можно по…
Для родителей детей с инвалидностью запустили новую услугу …
«Smart военкомат»: от «пилота» – к практике
Ремонт дорог при реализации новых проектов будет финансиров…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]