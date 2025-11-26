Фото: пресс-служба правительства

Утверждена модель реализации Стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan для трансформации всех сфер экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Модель предусматривает стратегический уровень управления в рамках Цифрового штаба, а также операционный – в рамках Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг, которая будет трансформирована в Комиссию по ускоренной цифровой трансформации.

Документ разрабатывается в рамках поручений Президента, обозначенных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Штабом принят ряд решений в контексте подготовки Стратегии, нацеленных на достижение устойчивого экономического роста, преодоление «ловушки среднего дохода» и реализацию задачи, в рамках которой Казахстан должен перейти в формат цифрового государства. Премьер-министр поручил ответственным государственным органам совместно с квазигоссектором и заинтересованными организациями: до 5 декабря 2025 года сформировать проекты-«ледоколы» и проекты, формирующие технологический базис; до 31 декабря 2025 года завершить разработку проекта Стратегии по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan.

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, новая Стратегия будет строиться на системе национальных проектов-«ледоколов», каждый из которых будет иметь отдельные KPI и сроки. Она охватит 10 основных направлений: цифровые госуслуги, здравоохранение, образование и рынок труда, цифровую экономику, данные, кибербезопасность, робототехнику, цифровую инфраструктуру, регулирование и экосистему стартапов.

В качестве примера выбрана сфера образования. В проекте «Интерактивное образование на базе ИИ» предполагаются создание ИИ-университета, масштабирование Tomorrow-school, внедрение GPT Education и запуск программы ИИ для школьников. Эти проекты должны обеспечить рост цифровой грамотности и позволит улучшить позиции Казахстана в рейтинге PISA.

Ожидается, что реализация Стратегии приведет к ускорению экономического роста за счет ИИ, повышению производительности труда за счет автоматизации и цифровых сервисов, сокращению сроков госуслуг и принятию решений, созданию новых высокотехнологичных отраслей, рабочих мест, подготовке новых цифровых специалистов в сферах STEM.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что инвестиции в ИИ в мире растут опережающими темпами. К 2028 году инвестиции в ИИ в странах-лидерах достигнут в среднем 4-6% годового ВВП, определяя ИИ как один из ключевых драйверов экономического роста. Мировая практика показывает, что основная часть таких инвестиций (до 65%) направляется на IT-оборудование, включая серверы, системы хранения данных и вычислительные кластеры, тогда как на долю сервисов и программного обеспечения приходится 15-20% и 20-25% соответственно.

Справочно: В 2018–2024 годы доля электронной торговли в РК выросла с 2,6% до 14,5%, безналичных платежей – с 30% до 89%. Уровень цифровой грамотности поднялся с 83% до 91,2%, электронный формат госуслуг – с 80% до 93,3%, интернет-охват – с 82% до 96%. Число специалистов цифровой экономики увеличилось с 182 до 190 тыс., а инвестиции в стартапы – с $200 млн до $665,5 млн. В рейтинге EGDI Казахстан улучшил позицию с 28-го до 24-го места. Эти результаты стали основой для перехода к новой масштабной Стратегии.