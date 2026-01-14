Данная система обеспечит полную прослеживаемость каждой единицы товара по всей цепочке
1 февраля 2026 года в Казахстане поэтапно внедряется цифровая маркировка пива и пивных напитков с использованием кодов Data Matrix, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина
Сроки внедрения:
- с 1 февраля 2026 года — пиво в кегах и бутылках
- с 1 января 2027 года — пиво в жестяных банках
Производители и импортёры уже сейчас могут ознакомиться с системой и пройти регистрацию в ИС МПТ на промышленном стенде. Маркировка позволит повысить прозрачность рынка, прослеживаемость продукции и создать более устойчивые условия для легального бизнеса.
В настоящее время пиво не подлежит маркировке учетно-контрольными марками.