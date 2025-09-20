Цифровые решения для HR-службы

Кадры нового времени
4
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Агентстве по делам государственной службы прошел Open Day для HR-специалистов из разных госорганов страны. Представители агентства рассказали о современных инструментах цифро­визации кадровых процессов, внедрении инновационных решений и разобрали успешные кейсы в этой сфере.

фото предоставлено Агентством РК по делам госслужбы

Приветствуя участников, председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай подчеркнул важность цифровой транс­формации и укрепления парт­нерства между HR‑службами частного и государственного секторов.

– В 2022 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед нашим агентством задачу обеспечить открытость государственной службы, чтобы каждый грамотный и образованный граж­данин Республики Казахстан мог поступить на госслужбу. Мы в своей работе руководствуемся принципами профессионализма, честности, справедливости, закона и порядка, – сказал председатель агентства.

Отдельно Дархан Жазыкбай остановился на цифровизации услуг.

– Сегодня все государственные органы принимают на работу онлайн через портал e-Qyzmet. Мы выполняем две задачи: обеспечиваем открытость при приеме на работу и предотвращаем вмешательства человеческого фактора. Если раньше при приеме на работу кандидат ходил в акимат или министерство, то сейчас через портал он может посмотреть 700–800 вакансий и выбрать себе подходящую работу. При этом граж­данин из любого региона страны может сдать онлайн-тест в удобное для него время, – подчерк­нул спикер.

Заместитель председателя агентства Алибек Ахмедьяр представил проект новой редакции Закона «О государственной службе», который направлен на практическую реализацию Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы. По его словам, планируется всю систему госслужбы сделать сервисной.

В рамках встречи были представлены современные информационные системы для автоматизации и цифровой трансформации кадро­вой работы, реализуемые HR-проекты, которые направлены на формирование гибридной модели госслужбы. В частности, показали, как проводится цифровой отбор на государственную службу и автоматизация HR-процессов через систему e-Qyzmet и Единую кадро­вую систему.

В ходе Open Day директор депар­тамента подготовки и поступ­ления на государственную службу Нурсултан Бекинов рассказал об одном из крупных HR-проектов – Президентском молодежном кадровом резерве. Всего в нем с 2019 года состояли 400 человек. Из них, по словам Нурсултана Бекинова, на сегодня трудоустроены 80%. Помимо трудоустройства, агентство занимается вопросами обучения резервистов. Все 400 человек прошли курсы повышения квалификации.

#АДГС #HR #Open Day

Популярное

Все
Диалог как новый устав человечества
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Диагностику проходят малыши
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Ставить цель и достигать ее
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Говорят участники съезда
Лига чемпионов: первая игра «Кайрата»
Чистота так чистота!
Поэт-трибун Великой степи
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
На зарядку становись!
Для кровли и наружной отделки
Закон Республики Казахстан
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
Здание трикотажной фабрики вернули государству
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Обсуждены вопросы безопасности
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Завтра – День семьи
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

Главный принцип – человекоцентричность
Результаты тестирования при отборе в ПМКР

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]