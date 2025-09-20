Приветствуя участников, председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай подчеркнул важность цифровой транс­формации и укрепления парт­нерства между HR‑службами частного и государственного секторов.

– В 2022 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед нашим агентством задачу обеспечить открытость государственной службы, чтобы каждый грамотный и образованный граж­данин Республики Казахстан мог поступить на госслужбу. Мы в своей работе руководствуемся принципами профессионализма, честности, справедливости, закона и порядка, – сказал председатель агентства.

Отдельно Дархан Жазыкбай остановился на цифровизации услуг.

– Сегодня все государственные органы принимают на работу онлайн через портал e-Qyzmet. Мы выполняем две задачи: обеспечиваем открытость при приеме на работу и предотвращаем вмешательства человеческого фактора. Если раньше при приеме на работу кандидат ходил в акимат или министерство, то сейчас через портал он может посмотреть 700–800 вакансий и выбрать себе подходящую работу. При этом граж­данин из любого региона страны может сдать онлайн-тест в удобное для него время, – подчерк­нул спикер.

Заместитель председателя агентства Алибек Ахмедьяр представил проект новой редакции Закона «О государственной службе», который направлен на практическую реализацию Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы. По его словам, планируется всю систему госслужбы сделать сервисной.

В рамках встречи были представлены современные информационные системы для автоматизации и цифровой трансформации кадро­вой работы, реализуемые HR-проекты, которые направлены на формирование гибридной модели госслужбы. В частности, показали, как проводится цифровой отбор на государственную службу и автоматизация HR-процессов через систему e-Qyzmet и Единую кадро­вую систему.

В ходе Open Day директор депар­тамента подготовки и поступ­ления на государственную службу Нурсултан Бекинов рассказал об одном из крупных HR-проектов – Президентском молодежном кадровом резерве. Всего в нем с 2019 года состояли 400 человек. Из них, по словам Нурсултана Бекинова, на сегодня трудоустроены 80%. Помимо трудоустройства, агентство занимается вопросами обучения резервистов. Все 400 человек прошли курсы повышения квалификации.