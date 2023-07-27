Не служивших в армии освободят от необходимости получения военных билетов – Минобороны РК

Казахстанцам, не прошедшим воинской службы, не нужно будет получать военные билеты. О такой инициативе Министерства обороны РК рассказал заместитель главы ведомства Дархан Ахмедиев, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Статус «военнообязанного» будет указан в «личном кабинете» eGov. Таким образом, те, кто не прошел воинскую службу, будут освобождены от необходимости получения военных билетов, пояснил Ахмедиев на брифинге в СЦК.

Это позволит экономить бюджетные деньги на изготовление военных билетов и снизить коррупционные риски.

Кроме того, казахстанцев при перемене места жительства внутри страны будут ставить и снимать с воинского учета автоматически по адресу регистрации, что освобождает от необходимости обращаться в военкоматы.

«Эти инициативы технически реализованы, сейчас ведутся работы по приведению в соответствие с законодательством», – заключил замминистра обороны РК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2024 года станет автоматической постановка на воинский учет 17-летних юношей.