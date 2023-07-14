17-летних юношей будут автоматически ставить на воинский учет в Казахстане

Проактивный режим воинского учета внедряется в Вооруженных силах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Как проинформировали в оборонном ведомстве, с 1 января 2024 года в рамках пилотного проекта постановка на воинский учет 17-летних юношей станет автоматической.

Это стало возможным благодаря модификации и интеграции информационных систем государственных органов, что позволило обеспечить полный охват воинским учетом мужского населения страны в возрасте от 16 до 60 лет.

«Ежегодно на воинский учет ставят около 120 тысяч 17-летних юношей. Автоматизация услуги позволит сэкономить более миллиарда тенге бюджетных средств, ежегодно выделяемых местным исполнительным органам для организации и проведения приписки к призывным участкам.

Средства идут на оплату труда членам медицинских комиссий, услуги по доставке юношей из отдаленных сельских округов в военкоматы, канцелярских товаров и другое», – добавили в Минобороны.