ЦИК определила единые формы документов для проведения выборов депутатов Курултая

Они будут размещены на официальном интернет-ресурсе Центральной избирательной комиссии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ЦИКе утвердили формы избирательных документов, которые будут использоваться на всех этапах выборов депутатов Курултая, сообщает Kazpravda.kz

В соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в РК» утверждена 21 форма документов, охватывающая процедуры выдвижения и регистрации партийных списков, регистрации доверенных лиц, составления списков избирателей, организации голосования, установления результатов голосования и подведения итогов выборов.

Утвержденные формы обеспечат единообразное оформление избирательных процедур всеми избирательными комиссиями и применение требований Конституционного закона на каждом этапе избирательной кампании.

После принятия постановления формы избирательных документов будут размещены на официальном интернет-ресурсе ЦИКа.