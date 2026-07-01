ЦИК определила единые формы документов для проведения выборов депутатов Курултая

Они будут размещены на официальном интернет-ресурсе Центральной избирательной комиссии
В ЦИКе утвердили формы избирательных документов, которые будут использоваться на всех этапах выборов депутатов Курултая, сообщает Kazpravda.kz
В соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в РК» утверждена 21 форма документов, охватывающая процедуры выдвижения и регистрации партийных списков, регистрации доверенных лиц, составления списков избирателей, организации голосования, установления результатов голосования и подведения итогов выборов.
Утвержденные формы обеспечат единообразное оформление избирательных процедур всеми избирательными комиссиями и применение требований Конституционного закона на каждом этапе избирательной кампании.
После принятия постановления формы избирательных документов будут размещены на официальном интернет-ресурсе ЦИКа.
«Утвержденные формы документов охватывают весь избирательный процесс – от выдвижения партийных списков до установления итогов выборов. Это позволит обеспечить единый подход к оформлению избирательных процедур и соблюдение требований Конституционного закона всеми избирательными комиссиями», – отметил член ЦИК Азамат Айманакумов.