Семь из десяти казахстанцев готовы принять участие в первых выборах в Курултай – эксперты

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Сегодня в Алматы состоялось заседание экспертной платформы «Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты», организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

В центре дискуссии – общественные настроения и ключевые тенденции текущей избирательной кампании, электоральная готовность граждан, факторы выбора партии, региональная специфика, теледебаты, политические коммуникации и использование искусственного интеллекта в агитации. Отдельное внимание участники уделили роли доверия к партиям и кандидатам, а также факторам, определяющим электоральный выбор граждан.

Особенностью экспертной платформы стало участие в обсуждении экспертов из всех регионов Казахстана в формате онлайн-конференции. Это позволило дополнить общенациональную картину оценками непосредственно с мест и обсудить различия в характере избирательной кампании и общественных настроениях в разных частях страны. Региональные участники также активно включились в дискуссию, задавая вопросы спикерам и обозначая актуальные для своих регионов аспекты избирательной кампании.

В ходе мероприятия также проводился интерактивный QR-опрос, в котором приняли участие присутствующие в Алматы эксперты и гости, а также представители регионов. Участникам предложили оценить характер текущей электоральной кампании и партийной агитации, назвать наиболее заметные особенности кампании в своих регионах и определить факторы, которые в наибольшей степени влияют на электоральный выбор. Полученные ответы были обработаны и в завершение мероприятия представлены участникам платформы, что позволило сопоставить оценки профессионального сообщества с выводами, прозвучавшими в ходе экспертных выступлений и дискуссии.

Участниками платформы стали политологи, представители академического и экспертного сообщества, исследовательских и аналитических центров, общественные деятели, а также специалисты в сфере политических коммуникаций и электоральных процессов. Модератором выступил политолог, издатель Бакытжан Бухарбай.

Открывая содержательную часть платформы, Бакытжан Бухарбай представил аналитический обзор электорального поведения казахстанцев и роли теледебатов в текущей избирательной кампании.

Эксперт напомнил, что с 13 июня по 27 июля 2026 года различными исследовательскими организациями было проведено шесть социологических замеров. Все они фиксируют устойчиво высокий уровень заявленной электоральной готовности: от 70,3 до 75,6% респондентов сообщили о намерении принять участие в голосовании. При этом 89,4% опрошенных в той или иной степени знают о предстоящих 23 августа выборах.

«Мы видим достаточно устойчивую картину: семь из десяти избирателей декларируют готовность принять участие в голосовании. При этом почти девять из десяти казахстанцев в той или иной степени знают о предстоящих выборах. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне включенности граждан в текущую электоральную кампанию», – отметил Б. Бухарбай.

Значительную роль в информировании граждан и формировании представлений о политических силах, по мнению Б. Бухарбая, играют теледебаты. Представленные им сравнительные данные двух эфиров показывают, что различные телевизионные площадки способны вовлекать в политическую дискуссию разные группы населения.

Теледебаты на Qazaqstan посмотрели 560 тыс. человек, на «7 канале» – 1,45 млн. При этом Qazaqstan привлек преимущественно молодую аудиторию до 24 лет, а «7 канал» – зрителей старше 55 лет. Высокий интерес к дебатам наблюдался и в цифровой среде: в социальных медиа было зафиксировано более 10 тыс. содержательных записей, а на YouTube и TikTok – десятки тысяч комментариев и реакций.

По мнению Бакытжана Бухарбая, открытая конкуренция позиций способствует развитию культуры публичной политики, при которой соперничество партий строится вокруг содержания программ, идей и аргументов. Дебаты также демонстрируют обществу модель конструктивного политического диалога и формируют ответственное отношение граждан к электоральному выбору.

Директор Высшей школы международных отношений и дипломатии Университета «Туран», политолог Нурболат Нышанбаев также проанализировал роль теледебатов в избирательной кампании. По его мнению, дебаты позволяют оценивать партии не только по лозунгам и публичному образу, но и по качеству аргументации, компетентности, способности отвечать на критику и вести открытую политическую дискуссию.

Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова обратила внимание на динамику электоральных настроений. По представленным данным, по мере приближения выборов заметно сокращается доля неопределившихся избирателей: с 22,6% в первом замере до 5,3% в наиболее позднем исследовании. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о постепенной консолидации электоральных предпочтений на фоне активизации информационной и агитационной кампании.

«Каждый голос имеет значение. Участие в выборах – это не только реализация конституционного права, но и проявление гражданской ответственности. Приходя на избирательные участки, граждане определяют, кто будет представлять их интересы, и тем самым вносят свой вклад в укрепление государства и его дальнейшее развитие», – подчеркнула А. Садвокасова.

Общественный деятель Ерлан Смайлов остановился на влиянии искусственного интеллекта на избирательную кампанию. По его словам, ИИ уже активно используется при подготовке текстов, выступлений, изображений, аудио- и видеоконтента, существенно сокращая время и стоимость производства агитационных материалов.

«Искусственный интеллект сегодня уже не просто технологическая новинка – он становится частью государственной повестки, общественной дискуссии и политической конкуренции. Вместе с новыми возможностями возникают и новые вызовы, связанные с дезинформацией, дипфейками и доверием к политическому контенту», – отметил Е. Смайлов.

По мнению эксперта, развитие генеративного ИИ ставит перед электоральным процессом вопросы доверия, ответственности за создаваемый контент и готовности самого общества к новой информационной среде. В этих условиях развитие ИИ-грамотности и критического мышления становится не только образовательной, но и общественно-политической задачей.

Президент и главный редактор информационно-аналитического журнала «Мир Евразии» Эдуард Полетаев подчеркнул, что популярность отдельных предложений партии сама по себе не гарантирует ей электоральную поддержку. Между программой и решением избирателя находятся доверие, репутация кандидатов и уверенность в способности политической команды реализовать заявленные инициативы.

Руководитель Центра наук об образовании и общественном развитии Национальной академии наук Республики Казахстан Женисбек Төлен обратил внимание на региональную специфику электорального поведения. По его мнению, для избирателя партия представлена не только ее центральным руководством. На местах важнейшую роль играют конкретные кандидаты, депутаты и руководители партийных филиалов, репутация которых непосредственно влияет на восприятие всей политической силы.

При этом эксперт подчеркнул, что региональный электорат нельзя рассматривать как однородную аудиторию. Даже внутри одной области запросы жителей областного центра и удаленных районов, молодежи и старшего поколения, предпринимателей, бюджетных работников и самозанятых могут существенно различаться.

«Регион – это не единый избиратель. Это совокупность разных социальных групп, а партийный успех зависит от того, насколько сильная местная команда способна говорить с каждой из них на понятном языке», – подчеркнул Ж. Төлен.

Кроме основных спикеров, в обсуждении приняли участие эксперты-дискутанты, которые дополняли выступления, представляли альтернативные оценки и обозначали факторы избирательной кампании, требующие дополнительного внимания.

По итогам дискуссии участники отметили, что текущая избирательная кампания демонстрирует высокий уровень потенциальной электоральной активности и одновременно изменение форм политической коммуникации. Теледебаты и цифровые платформы расширяют возможности для вовлечения различных групп населения, а на электоральный выбор все больше влияет совокупность факторов – от содержания партийных инициатив и доверия к кандидатам до качества работы местных команд и способности партий вести постоянный диалог с избирателями.