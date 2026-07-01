ЦИК определила график избирательной кампании по выборам депутатов Курултая

Выборы

Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«Утверждение Календарного плана означает официальный старт избирательной кампании. Документ определяет последовательность и сроки проведения всех избирательных процедур, обеспечивает их своевременную организацию и создает равные правовые условия для всех участников избирательного процесса в соответствии с Конституцией и Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», - отметил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

Согласно Календарному плану, с 2 по 13 июля до 18:00 политические партии смогут выдвинуть партийные списки. После проверки соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия осуществит их регистрацию, которая завершится не позднее 18:00 23 июля, то есть за тридцать дней до дня голосования.

Предвыборная агитация будет проводиться после 18.00 часов 23 июля и до 00.00 часов 22 августа 2026 года. 22 августа является днем тишины, в течение которого проведение предвыборной агитации не допускается.

Не позднее 16 июля будут опубликованы границы избирательных участков и составы участковых избирательных комиссий. 2 августа местные исполнительные органы передадут списки избирателей участковым избирательным комиссиям, а с 7 августа избиратели смогут ознакомиться со списками и проверить правильность внесенных в них сведений.

Голосование состоится 23 августа с 07:00 до 20:00 часов по местному времени. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов, а итоги выборов Центральная избирательная комиссия установит в течение десяти дней.

 

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