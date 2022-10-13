Цикл картин «Алаш Орда» казахстанской художницы Айши Сабыржанкызы удостоен главной награды на престижном конкурсе в Великобритании

Герои всех времен

Успеху Айши могут позавидовать ее более маститые и взрослые коллеги: сегодня в послужном списке 16-летней художницы более 100 дипломов с различных конкурсов в разных уголках света. Международное признание нашло нашу юную соотечественницу рано, но, несмотря на столь впечатляющие успехи, Айша, как отмечают в ее окружении, продолжает оставаться очень скромным человеком. Египет, Болгария, Колумбия, Россия – вот лишь несколько из большого списка стран, где талант казахстанской художницы был по достоинству оценен международными экспертами.

На днях пришла еще одна приятная новость – на конкурсе в Великобритании Айша Сабыржанкызы заняла первое место за цикл картин «Алаш Орда».

О престижности творческого состязания говорит тот факт, что в состав жюри вошли 58 экспертов из 43 стран. Жюри конкурса, впечатленное работами Айши, включило ее в каталог самых талантливых участников. А впечатлиться действительно было чем. Меж­дународные эксперты отметили не только техническое мастерство казахстанки, что уже само по себе заслуживает высокой оценки, но и способ мышления и построе­ния образов в ее работах.

Яркие представители казахской интеллигенции ХХ века изображены на обложках модного журнала VOGUE. Алихан Букейхан, Ахмет Байтурсынов и Мыржакып Дулатов в стильных костюмах-тройках, в как бы небрежно накинутых на плечи пальто или плаще впечатляют не только продуманным до мельчайших деталей образом, но и позами из современных модных показов. Такая «подача» своих национальных героев в эпоху всеобщей глобализации делает их ближе и понятнее не только ровесникам Айши в Казахстане, но и вызывает интерес к ним во всем мире.

Тема любви к родине прослеживается и в совсем ранних работах Айши Сабыржанкызы, которая впервые взяла в руки карандаш и кисть еще в пятилетнем возрасте. Ее серия пейзажей и портретов навеяна национальными мотивами. Каким же умиротворенным и теплым взглядом смотрит на нас ее Абай, а аульного мальчишку-крепыша с ягнятами на руках так и хочется потрепать за пухлые щечки. Своими картинами юная художница делится на своей странице в социальной сети, а вдохновением для ее творчества служат работы другой нашей соотечественницы – иллюстратора-графика, известного в художественном пространстве под именем Ассоль.