Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК

Президент Касым-Жомарт Токаев на казахско-турецком бизнес-форуме подчеркнул, что первостепенное значение имеет развитие отечественной фармацевтической промышленности и медицинской инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По его словам, такие крупные турецкие фармацевтические компании, как Abdi İbrahim и Nobel, открыли свои первые зарубежные предприятия на территории Казахстана. YDA Group возводит многопрофильные больницы в Туркестане и Петропавловске. Orzax Group участвует в строительстве завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области.

– Мы всецело поддерживаем все эти начинания. Казахстан заинтересован в углублении партнерства с турецким бизнесом и созданию для них благоприятного инвестиционного климата. Уверен, что данные инициативы станут мощным стимулом для превращения Казахстана в ведущий фармацевтический и экспортный хаб региона, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание в выступлении Главы государства было уделено процессам тотальной цифровизации.

– Мы уделяем первостепенное внимание внедрению передовых технологий в различные отрасли экономики. Создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, запущены два мощных суперкомпьютера. В Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.aI. Мы приступили к реализации комплексных мер по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования. Два дня назад я подписал соответствующий Указ. Сегодня перед нами стоят задачи адаптации системы образования к способностям каждого учащегося, защиты персональных данных, развития цифровой инфраструктуры и подготовки педагогов, владеющих современными технологиями. В фокусе особого внимания – развитие города Алатау. В соответствии с новой Конституцией городу был предоставлен юридический статус «территории ускоренного развития». Проект открывает большие возможности для развития криптоиндустрии, инноваций и технологического бизнеса. В последние годы значительно расширились контакты турецкого бизнеса с отечественными торговыми площадками. Например, Kaspikz приобрела контрольный пакет акций компании Hepsiburada. Freedom Holding создала цифровую экосистему в Турции и начала масштабировать свою брокерскую деятельность. Мы готовы к совместной реализации конкретных проектов с турецкими компаниями в сфере искусственного интеллекта, финтеха, кибербезопасности и онлайн-сервисов, – подчеркнул Президент.

