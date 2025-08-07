К 2029 году Казахстан планирует вывести туризм на €10 млрд и 15 млн туристов в год. Подробнее об этом в выпуске East-West Connect

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан хочет принимать больше туристов и подняться в рейтинге Индекса развития туризма Всемирного Экономического Форума, сообщает Euronews

Планируя привлечь 15 млн туристов в год и добавить €3 млрд к доходам отрасли — до €10 млрд к 2029 году — правительство развивает инфраструктуру, расширяет ж/д сети и внедряет цифровые решения.

Новое суперприложение на базе искусственного интеллекта упростит процесс бронирования и навигации. Развитие уникальных туристических локаций, таких как Байконур, предусматривает создание глэмпинг-камер, гостиниц и детских лагерей.

Новый аэропорт обеспечит доступ в Катон-Карагай, а обновлённые ж/д маршруты с погранконтролем на борту делают поездки по Центральной Азии проще и удобнее.

