Туркестан готовится получить особый статус духовной столицы тюркского мира

– Чтобы Туркестан получил особый статус, подготовлен законопроект, – рассказывает заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев. – Он предусматривает развитие города как духовно-исторического центра страны. Самое важное в этом документе – сох­ранить главный объект историко-культурного наследия – мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи. Решение о придании Туркестану статуса духовной столицы тюркского мира принято в 2021 году по итогам саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Документ определяет правовые условия для формирования, развития и функционирования Туркестана как духовно-культурного и исторического центра Казахстана, а также для приз­нания его общегосударственной значимости. Законопроект оговаривает сохранение и возрождение культурного наследия, развитие ремесленничества, продвижение Туркестана как туристского центра.

Особый статус древнего города является отправной точкой планирования научных археологических исследований и проведения научно-реставрационных работ непосредственно на территории мавзолея, формирования эффективной системы управления и сохранения расположенных на территории Туркестана памятников и объектов историко-культурного значения.

Туркестан имеет единый неповторимый архитектурный стиль. Новые строящиеся объекты и фасады жилых домов возводятся в соответствии с установленными требованиями. От индивидуальных предпринимателей требуется оформление жилых домов и инвестиционных проектов в едином национальном стиле.

По поручению акима области Дархана Сатыбалды при строительстве новых зданий и объектов жестко контролируется сохранение уникального облика города. Каждый проект детально рассматривается, к застройщикам предъявляются высокие требования по качеству исполнения проектов и их дизайну.

Такие требования распространяются не только на административные и коммерческие объекты, жилые дома, но и при проведении озеленения, монтаже систем освещения, установке остановочных павильонов, малых архитектурных форм и скамеек. При этом активно изучается и внедряется опыт других стран мира.

Практику использования единого дизайн-кода при строительстве и благо­устройстве намерены применять также в районных центрах, городах и сельских населенных пунктах области. Так поэтапно удастся сформировать единый стиль областного центра и региона в целом, что только добавит к нему интереса со стороны паломников, туристов и путешественников.

Особый статус Туркестана предполагает запрет на строительство объектов высотой более семи метров, а также зданий, несовместимых с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам. Тем самым будет подчеркнута уникальность жемчужины средневекового зодчества. На эту же идею будет работать запрет на строительство в зоне регулирования застройки зданий, которые диссонируют с мавзолеем Ходжи Ахмета Ясауи.

В текущем году Туркестан объявлен туристической столицей тюркского мира. В городе запланировано проведение более 40 масштабных мероприятий. В регионе намечена реализация 19 туристических инвестпроектов, в рамках которых соз­дадут почти 500 новых рабочих мест.

На развитие сферы туризма область намерена потратить 17 млрд тенге. Эти деньги пойдут на совершенствование туристических маршрутов, благоустройство памятников архитектуры и археологии, ремонт дорог, создание объектов придорожного сервиса и благоустройство. Без этого невозможно ­всерьез говорить о развитии туризма.

И это хорошо видно на примере Отрарского государственного архео­логического музея-заповедника. В прошлом году его посетили 278,9 тыс. туристов, из которых 40 тыс. – иностранцы. Им есть что посмот­реть как в музейной экспозиции, так и на древнем городище Отрар тобе.

Здесь вниманию посетителей в четырех туристических зонах доступны 14 археологических объектов. Проведенные реставрация и реконструкция обнаруженных в ходе археологических исследований памятников древности вкупе с благоустройством территории позволяют ценителям древности совершать прогулки, наслаждаться развалинами некогда могучего города, восхищаться уровнем цивилизации его жителей и мужеством защитников Отрара.

Вряд ли бы все это было возможно, если бы за последнее пятилетие на развитие инфраструктуры Отрарского государственного археологического музея-заповедника не потратили более 5 млрд тенге.

Туркестанский регион богат историческими ценностями и культурным нас­ледием. По поручению акима области Дархана Сатыбалды в регионе реализуется план развития туризма, ведется соответствующая работа по сохранению имеющихся на территории области 1 780 памятников истории и культуры. Именно они наряду с четырьмя особо охраняемыми природными объектами, лечебно-оздоровительными комплексами являются центрами притяжения туристов и развития туристической отрасли, на которую в регионе делают особую ставку.

И это правильный выбор. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в 2023 году Туркестанский регион посетили 562,8 тыс. туристов. В 2022 году их было 470 тыс. Количество однодневных посетителей составило около 1 млн человек, из которых 676,4 тыс. человек отдали предпочтение знакомству с государственным историко-культурным заповедником-музеем «Азрет Султан».

Статус Туркестана как духовной столицы тюркского мира только добавит интереса к древнему городу, его историческим и культурным памятникам.